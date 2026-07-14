Ο 4χρονος παραμένει διασωληνωμένος, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή.

Κρίσιμες ώρες περνά η οικογένεια του 4χρονου αγοριού από την Καστοριά, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μετά από σοβαρό περιστατικό πνιγμού σε πισίνα.

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Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη, αφού προηγουμένως είχε υποστεί ανακοπή, όμως οι γιατροί στο Νοσοκομείο Καστοριάς κατάφεραν, ύστερα από υπεράνθρωπες προσπάθειες, να το επαναφέρουν. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Χλόη Καστοριάς, στην αυλή του σπιτιού των παππούδων του παιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 4χρονο αγόρι διέφυγε για λίγα λεπτά της προσοχής των συγγενών του και βρέθηκε μέσα στην πισίνα.

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Στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου ο 4χρονος

Όταν η οικογένεια αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, η μητέρα και ο παππούς του έσπευσαν να το ανασύρουν από το νερό. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του και αμέσως ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου για τη διάσωσή του. Στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν μάχη για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, ενώ στη συνέχεια οργανώθηκε άμεσα η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

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Ο 4χρονος παραμένει διασωληνωμένος, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές.

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