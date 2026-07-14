Για τη φωτιά στα Λάτα Ευβοίας ήχησε 2 φορές το 112.

Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 και εξελισσόταν κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 80 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 24 οχήματα, εθελοντές κι από αέρος 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Επιπλέον, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2076960387795227135}

Παράλληλα, το drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο εντόπισε την πυρκαγιά, συνεχίζει να παρέχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος, υποστηρίζοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.

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Σημειώνεται ότι η περιοχή σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ενώ στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djy952fcpj6h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται ότι εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112, το πρώτο στις 12:17 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και το δεύτερο στις 13:45 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφήτη Ηλία με κατεύθυνση προς το Αλιβέρι Ευβοίας.