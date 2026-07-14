Η κινητοποίηση των δυνάμεων είναι άμεση, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Φωτιά μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 12:00 και αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς στην περιοχή επικρατούν συνθήκες αυξημένου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου επιχειρούν συνολικά 45 πυροσβέστες, με τη συνδρομή ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου. Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς κοντά στην περιοχή της φωτιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

{https://www.youtube.com/watch?v=49SGhsPNbgI}

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

https://x.com/pyrosvestiki/status/2076960387795227135

Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της φωτιάς στις 12:17, εστάλη μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, προκειμένου οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο μήνυμα του 112 αναφέρεται «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λάτας #Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας #ΕυβοίαςΠαραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

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Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Στο σημείο έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς), γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη την άμεση αντιμετώπιση του συμβάντος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν με στόχο τον περιορισμό του μετώπου και την προστασία των κατοικημένων περιοχών.

{https://www.facebook.com/Psaxna.gr/posts/pfbid02544DuNgUD7FNyXRMzt97caTceyg7oEhJxQMneXp5enLYhpBTe79fdGE5SSfdSC6fl}