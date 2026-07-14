Αυτή είναι η ιδανική ώρα για προπόνηση ενδυνάμωσης. Τι δείχνουν οι έρευνες

Η τακτική άσκηση αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η καρδιαγγειακή άσκηση μπορεί να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας, ωστόσο η προπόνηση δύναμης απαιτεί διαφορετική προσέγγιση, καθώς οι μύες χρειάζονται χρόνο για να ανακάμψουν και να προσαρμοστούν.

Πόσες προπονήσεις δύναμης χρειάζονται την εβδομάδα

Σύμφωνα με κορυφαίους προπονητές και ειδικούς φυσικής κατάστασης, η προπόνηση ενδυνάμωσης δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται καθημερινά. Αντίθετα, συνιστάται να μεσολαβεί τουλάχιστον μία ημέρα ξεκούρασης μεταξύ των προπονήσεων, προκειμένου να διευκολύνεται η αποκατάσταση των μυών και να αποφεύγονται φαινόμενα υπερκόπωσης που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση και το κίνητρο.

Οι περισσότερες συστάσεις συγκλίνουν στο ότι δύο έως τρεις προπονήσεις δύναμης την εβδομάδα προσφέρουν σημαντικά οφέλη σε υγεία και φυσική κατάσταση.

Όσον αφορά την ιδανική ώρα της ημέρας, τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν τις απογευματινές ώρες. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική βάση PubMed αναφέρει ότι η μυϊκή δύναμη, η ισχύς και η αναερόβια απόδοση κορυφώνονται συνήθως από το απόγευμα έως τις πρώτες βραδινές ώρες.

Οι ερευνητές αποδίδουν το φαινόμενο αυτό στην αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η υψηλότερη θερμοκρασία διευκολύνει τη συστολή των μυών, βελτιώνει την αγωγιμότητα των νεύρων, αυξάνει την ευλυγισία και μειώνει την ακαμψία των αρθρώσεων, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για προπόνηση υψηλής έντασης.

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Παράλληλα, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να σηκώσουν μεγαλύτερα βάρη το απόγευμα, παράγοντας περισσότερη μέγιστη δύναμη και ισχύ, ενώ ταυτόχρονα νιώθουν μικρότερη κόπωση σε σχέση με τις πρωινές ώρες.

Δεν υστερεί η πρωινή προπόνηση σε αποτελεσματικότητα

Ωστόσο, οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι η πρωινή προπόνηση δεν υστερεί απαραίτητα σε αποτελεσματικότητα. Το ανθρώπινο σώμα έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται και όταν η άσκηση πραγματοποιείται σταθερά την ίδια ώρα κάθε ημέρα, η απόδοση βελτιώνεται σταδιακά σε εκείνο το χρονικό διάστημα. Έτσι, κάποιος που προπονείται συστηματικά στις 7 το πρωί μπορεί να πετύχει αντίστοιχα αποτελέσματα με κάποιον που γυμνάζεται στις 6 το απόγευμα.

Το βασικό συμπέρασμα των ειδικών είναι ότι η συνέπεια αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα. Η συστηματική ενασχόληση με τη φυσική δραστηριότητα, είτε πρόκειται για αερόβια άσκηση είτε για προπόνηση δύναμης, είναι αυτή που συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας, της φυσικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής.