Μια απλή άσκηση με πολλαπλά οφέλη.

Ο Αμερικανός αθλητής και προπονητής Νταν Τζον, υποστηρίζει πως αν μπορούσε να επιλέξει μόνο μία άσκηση, αυτή θα ήταν το «βάδισμα του αγρότη» - μια απλή αλλά εξαιρετικά απαιτητική κίνηση που ενεργοποιεί ολόκληρο το σώμα.

Ο Νταν Τζον, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους Αμερικανούς προπονητές φυσικής κατάστασης με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία και τη συγγραφή βιβλίων γύρω από την άσκηση, έχει συνδέσει το όνομά του με μια από τις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις ενδυνάμωσης, το «βάδισμα του αγρότη».

Έχοντας αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο της Ολυμπιακής άρσης βαρών και κατέχοντας το αμερικανικό ρεκόρ στο πένταθλο της σφαιροβολίας, ο Τζον δημιούργησε μια άσκηση που βασίζεται σε μια από τις πιο φυσικές ανθρώπινες κινήσεις, το περπάτημα. Η διαφορά είναι ότι σε αυτή την περίπτωση το σώμα καλείται να μεταφέρει σημαντικό φορτίο, κρατώντας ένα βαρύ βάρος σε κάθε χέρι.

Μια απλή άσκηση με πολλαπλά οφέλη

Η επιτυχία του «βαδίσματος του αγρότη» βρίσκεται στην απλότητά του. Σύμφωνα με τη Julieta Coronado, αθλητίατρο από το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες, η άσκηση ξεχωρίζει επειδή απαιτεί ταυτόχρονα σταθερότητα, δύναμη και έλεγχο.

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«Η επιτυχία της έγκειται στο γεγονός ότι είναι μια απλή άσκηση που περιλαμβάνει σταθεροποίηση του κορμού, στερέωση της ωμικής ζώνης για να στηρίζει το βάρος, να το μεταφέρει και να το κρατάει σφιχτά», εξηγεί.

Κατά την εκτέλεσή της ενεργοποιούνται πολλές μυϊκές ομάδες όπως οι μύες του άνω μέρους του σώματος, ο τραπεζοειδής, οι δελτοειδείς, οι δικέφαλοι, οι τρικέφαλοι και οι καμπτήρες των δακτύλων και του καρπού. Παράλληλα, δουλεύουν οι μύες του κορμού για τη διατήρηση της σταθερότητας, αλλά και οι μύες των ποδιών, όπως οι γλουτιαίοι, οι τετρακέφαλοι, οι οπίσθιοι μηριαίοι και οι γαστροκνήμιοι.

«Περιλαμβάνει συντονισμό, ισορροπία και δύναμη λαβής», σημειώνει η Coronado, τονίζοντας πως η άσκηση γυμνάζει λειτουργικά ολόκληρο το σώμα, καθώς συνδυάζει στάση, κινητικό έλεγχο και αντίσταση υπό φορτίο.

Πώς εκτελείται σωστά

Για την εκτέλεση του «βαδίσματος του αγρότη» απαιτούνται δύο ίσα βάρη, τα οποία πρέπει να είναι αρκετά απαιτητικά αλλά παράλληλα διαχειρίσιμα.

Ο ασκούμενος ξεκινά σε όρθια θέση, με τα πόδια ανοιχτά στο πλάτος των ώμων, κρατώντας ένα βάρος σε κάθε χέρι. Οι ώμοι πρέπει να παραμένουν πίσω, το στήθος ψηλά και η πλάτη σε φυσική ευθεία θέση.

Η λαβή πρέπει να είναι σταθερή και ουδέτερη, με τις παλάμες στραμμένες προς το σώμα. Στη συνέχεια ξεκινά το περπάτημα, διατηρώντας τον κορμό όρθιο, το βλέμμα μπροστά και αποφεύγοντας οποιαδήποτε κλίση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Για αρχή, μια διάρκεια από 30 δευτερόλεπτα έως ένα λεπτό μπορεί να είναι αρκετή. Με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση της δύναμης και της αντοχής, μπορούν να αυξηθούν η απόσταση ή η διάρκεια της άσκησης. Όπως συμβαίνει με κάθε απαιτητική μορφή προπόνησης, η ιατρική συμβουλή και η σωστή καθοδήγηση είναι σημαντικές, ιδιαίτερα για άτομα με προβλήματα υγείας.

Η άσκηση μπορεί επίσης να τροποποιηθεί με τη χρήση διαφορετικών εξοπλισμών, όπως kettlebells, ειδικές μπάρες ή ακόμη και με αλλαγές στον τρόπο βαδίσματος, όπως περπάτημα προς τα πίσω, πλάγια, σε ανηφόρα ή σε ανώμαλο έδαφος.

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Τα συχνότερα λάθη

Παρά τη φαινομενική απλότητά της, η άσκηση απαιτεί σωστή τεχνική. Σύμφωνα με την Coronado, τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι:

Η κλίση του κορμού προς τα εμπρός ή στο πλάι.

Η ανύψωση των ώμων λόγω ανεπαρκούς ελέγχου της ωμοπλάτης.

Η υπερβολική κίνηση των χεριών ή του κορμού.

Η αδύναμη λαβή ή η απώλεια ευθυγράμμισης του καρπού.

Το γρήγορο περπάτημα χωρίς έλεγχο της κίνησης.

Η επανειλημμένη εκτέλεση της άσκησης με λανθασμένο τρόπο μπορεί να προκαλέσει επιβάρυνση στο σώμα και να οδηγήσει σε πόνους ή τραυματισμούς, ιδιαίτερα στην περιοχή της μέσης και του αυχένα.

Μια άσκηση για δύναμη και καθημερινή λειτουργικότητα

Το «βάδισμα του αγρότη» δεν αποτελεί απλώς μια άσκηση ενδυνάμωσης, αλλά μια κίνηση που αντανακλά πολλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως η μεταφορά αντικειμένων ή η διατήρηση της ισορροπίας υπό βάρος.

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται και σε προγράμματα λειτουργικής αποκατάστασης, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της σταθερότητας του κορμού, των ώμων και των ισχίων.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σωστή τεχνική είναι απαραίτητη.

Η επίβλεψη κατά την εκτέλεση μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή λαθών και στη μεγιστοποίηση των οφελών μιας άσκησης που ο Νταν Τζον θεωρεί ως μία από τις πιο θεμελιώδεις εκφράσεις ανθρώπινης δύναμης.