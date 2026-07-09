Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ένα από τα δύο χρυσά δαχτυλίδια, καθώς φέρει επιγραφή στα Μπράχμι της Ινδίας.

Μια σημαντική ανακάλυψη ήρθε στο φως στην Ταϊλάνδη, όπου αρχαιολόγοι εντόπισαν δύο χρυσά δαχτυλίδια ηλικίας περίπου 2.000 ετών, το ένα από τα οποία φέρει επιγραφή στην αρχαία γραφή Μπράχμι (Brahmi), προσφέροντας νέα στοιχεία για τις επαφές της Νοτιοανατολικής Ασίας με την Ινδία κατά την Εποχή του Σιδήρου.

Τα ευρήματα ανακαλύφθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο Ντον Γιαϊ Τονγκ (Don Yai Thong), περίπου 130 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μπανγκόκ, στην επαρχία Πετσαμπούρι. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο χώρος λειτουργούσε ως νεκροταφείο για την υψηλή κοινωνία πριν από περίπου 1.500 έως 2.500 χρόνια.

Η ανασκαφή ξεκίνησε νωρίτερα φέτος, όταν κάτοικοι της περιοχής εντόπισαν τμήματα χάλκινων τυμπάνων σε ορυζώνα και ειδοποίησαν τις αρχές. Έκτοτε έχουν αποκαλυφθεί περισσότεροι από έξι ανθρώπινοι σκελετοί, οι οποίοι φαίνεται πως είχαν ταφεί σύμφωνα με συγκεκριμένο τελετουργικό, με προσανατολισμό προς τα βορειοανατολικά και ένα χάλκινο αντικείμενο τοποθετημένο πάνω από το κεφάλι τους.

Δίπλα στους νεκρούς βρέθηκαν χρυσά κοσμήματα, χάλκινα αντικείμενα και κεραμικά, ευρήματα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, υποδηλώνουν ότι οι ταφέντες ανήκαν σε εύπορα ή εξέχοντα κοινωνικά στρώματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ένα από τα δύο χρυσά δαχτυλίδια, καθώς φέρει επιγραφή στα Μπράχμι, ένα από τα αρχαιότερα συστήματα γραφής της Ινδίας, από το οποίο προέρχονται πολλά σύγχρονα αλφάβητα και γραφές της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας, μεταξύ των οποίων η ταϊλανδική και η γραφή των Χμερ.

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Η πρώτη ανάγνωση της επιγραφής δείχνει ότι αναγράφεται η λέξη «pusarakhitasa», η οποία αποδίδεται ως «αυτός που προστατεύεται από την Pushya». Σύμφωνα με το Τμήμα Καλών Τεχνών της Ταϊλάνδης, η Pushya θεωρείται ένα από τα πιο ευοίωνα ζώδια στη βεδική αστρολογία διαβάζουμε στο smithsonianmag.com.

Το δεύτερο δαχτυλίδι δεν φέρει καμία επιγραφή. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο ιδιοκτήτης των κοσμημάτων πιθανότατα ανήκε στη Vaishya, την τρίτη από τις τέσσερις παραδοσιακές κάστες της αρχαίας Ινδίας, η οποία περιλάμβανε εμπόρους, γεωργούς και επαγγελματίες των συναλλαγών. Οι αρχαιολόγοι αναμένεται να προχωρήσουν σε τρισδιάστατη αποτύπωση του χώρου, ενώ δείγματα ξυλάνθρακα θα αποσταλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για εργαστηριακή χρονολόγηση, με στόχο να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η ηλικία των ευρημάτων και να φωτιστεί περαιτέρω η ιστορία της περιοχής.