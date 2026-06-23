Νέα ελπίδα κατά του καρκίνου. Κάμερα κατέγραψε το ανοσοποιητικό να εξοντώνει ζωντανά καρκινικά κύτταρα

Μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη φέρνει νέα αισιοδοξία στη μάχη κατά του καρκίνου, καθώς ερευνητές κατόρθωσαν για πρώτη φορά να παρατηρήσουν σε πραγματικό χρόνο κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος να επιτίθενται και να καταστρέφουν ζωντανά κύτταρα μελανώματος.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από ομάδα επιστημόνων του Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας Garvan στην Αυστραλία και αποκάλυψε τον ενεργό ρόλο μιας ειδικής κατηγορίας μακροφάγων, τα οποία μέχρι σήμερα θεωρούνταν κυρίως υπεύθυνα για την απομάκρυνση νεκρών κυττάρων και κυτταρικών υπολειμμάτων.

Τα μακροφάγα επιτίθενται σε καρκινικά κύτταρα

Ωστόσο, οι νέες παρατηρήσεις δείχνουν ότι τα κύτταρα αυτά μπορούν να επιτίθενται απευθείας σε ζωντανά καρκινικά κύτταρα, συμβάλλοντας στον περιορισμό της ανάπτυξης των όγκων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια υποομάδα μακροφάγων που εκφράζει την πρωτεΐνη CD169. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν τα συγκεκριμένα κύτταρα απουσιάζουν, οι όγκοι μελανώματος αναπτύσσονται ταχύτερα, γεγονός που υποδηλώνει ότι διαδραματίζουν προστατευτικό ρόλο απέναντι στην ασθένεια.

Με τη βοήθεια προηγμένης τεχνολογίας απεικόνισης, οι επιστήμονες παρακολούθησαν τα CD169-θετικά μακροφάγα να περικυκλώνουν και να καταναλώνουν ζωντανά καρκινικά κύτταρα σε πειραματικά μοντέλα.

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Παράλληλα, η εξέταση ανθρώπινων δειγμάτων επιβεβαίωσε την παρουσία των ίδιων κυττάρων γύρω από τους όγκους μελανώματος, ενισχύοντας την πιθανότητα τα ευρήματα να έχουν άμεση κλινική σημασία.

Στο βίντεο απεικονίζεται μικροσκοπική ανάλυση στοιβάδων δέρματος ποντικού, που περιέχει όγκους μελανώματος. Τα μακροφάγα εμφανίζονται με πράσινο και κίτρινο χρώμα, ενώ διακρίνεται η προσπάθειά τους να περιορίσουν τοπικά τον καρκίνο.

{https://www.youtube.com/watch?v=Ms0GHAI1EeM&t=18s}

Η μελέτη ανοίγει το δρόμο για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη ανακάλυψη μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στην ανοσοθεραπεία. Σήμερα, πολλές θεραπείες βασίζονται κυρίως στη δράση των Τ λεμφοκυττάρων, όμως σημαντικός αριθμός ασθενών δεν ανταποκρίνεται επαρκώς.

Η αξιοποίηση των μακροφάγων θα μπορούσε να ενισχύσει την άμυνα του οργανισμού και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων θεραπειών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι όγκοι παραμένουν ανθεκτικοί.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον πώς τα CD169-θετικά μακροφάγα συνεργάζονται με τα υπόλοιπα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Αν καταστεί δυνατό να αυξηθεί η δραστηριότητα ή ο αριθμός τους μέσω στοχευμένων φαρμάκων, ενδέχεται να αναπτυχθούν νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις όχι μόνο για το μελάνωμα αλλά και για άλλες μορφές συμπαγών όγκων.

Η μελέτη ενισχύει την αντίληψη ότι το ανοσοποιητικό σύστημα διαθέτει περισσότερους μηχανισμούς άμυνας απέναντι στον καρκίνο από όσους ήταν γνωστοί μέχρι σήμερα και δημιουργεί ελπίδες για πιο αποτελεσματικές και εξατομικευμένες θεραπείες στο μέλλον.

Πηγή: scitechdaily.com