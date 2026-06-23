Τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης C είχαν μεγαλύτερο όγκο φαιάς ουσίας.

Ο σημαντικός ρόλος της βιταμίνης C στο ανοσοποιητικό είναι γνωστός, ωστόσο όλο και περισσότερες έρευνες διαπιστώνουν τα οφέλη της και στην υγεία του εγκεφάλου.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PLOS One, ανέλυσε δεδομένα από 2.044 ηλικιωμένους ενήλικες. Οι επιστήμονες συνέκριναν τα επίπεδα βιταμίνης C στο αίμα με απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου, όπως μαγνητικές τομογραφίες, για να δουν αν σχετίζεται με τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Φαιά ουσία

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης C είχαν μεγαλύτερο όγκο φαιάς ουσίας. Η φαιά ουσία είναι το τμήμα του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη μνήμη, τη σκέψη, τη γλώσσα και τη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, παρατηρήθηκε καλύτερη συνδεσιμότητα σε εγκεφαλικά δίκτυα που εμπλέκονται στη γνωστική λειτουργία και τη συναισθηματική ισορροπία.

Η φθορά της φαιάς ουσίας έχει συνδεθεί με τη φυσιολογική γήρανση, αλλά και με νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, γεγονός που καθιστά τα ευρήματα ιδιαίτερα σημαντικά για την έρευνα γύρω από την υγεία του εγκεφάλου.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για συσχέτιση και όχι απόδειξη αιτιώδους σχέσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα πως η βιταμίνη C «προστατεύει» άμεσα τον εγκέφαλο, αλλά ότι υψηλότερα επίπεδά της συμβαδίζουν με καλύτερους δείκτες εγκεφαλικής υγείας.

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Η βιταμίνη C είναι γνωστή ως ισχυρό αντιοξειδωτικό, που βοηθά στην εξουδετέρωση επιβλαβών μορίων τα οποία μπορεί να προκαλέσουν κυτταρική φθορά. Επίσης συμβάλλει στη σύνθεση νευροδιαβιβαστών και στη διατήρηση της κυτταρικής λειτουργίας του εγκεφάλου. Ενδιαφέρον είναι ότι ο εγκέφαλος διατηρεί ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις βιταμίνης C, γεγονός που υποδηλώνει τη σημασία της για τη φυσιολογική του λειτουργία.

Πρόσληψη από φρούτα και λαχανικά

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι ειδικοί σημειώνουν ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης C δεν έχουν δείξει σταθερά οφέλη για την εγκεφαλική υγεία. Αντίθετα, τα πιο αξιόπιστα δεδομένα υποστηρίζουν την πρόσληψή της μέσω διατροφής, κυρίως από φρούτα και λαχανικά.

Πηγές πλούσιες σε βιταμίνη C είναι τα πορτοκάλια, οι φράουλες, οι πιπεριές και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

Με πληροφορίες από Prevention