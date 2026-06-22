Όταν τα ωφέλιμα μικρόβια πεθαίνουν λόγω έλλειψης απλών υδατανθράκων, επιβλαβή βακτήρια, προσαρμοσμένα σε συνθήκες στρες, σπεύδουν να καλύψουν το κενό.

Το να κόψει κάποιος τελείως τη ζάχαρη από τη διατροφή του, ακούγεται σαν μια υγιεινή επιλογή. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη η επιλογή αυτή τελικά μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό, επιδεινώνοντας τη μεταβολική υγεία.

Ο Independent επισημαίνει ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρωκτικά και βασίστηκε σε εξαιρετικά μικρό δείγμα, μόλις έξι ποντίκια ανά ομάδα. Επιπλέον, τα ποντίκια διαθέτουν σημαντικά διαφορετικό πεπτικό σύστημα από τους ανθρώπους. Παρ’ όλα αυτά, τα ευρήματα αποτελούν μια προειδοποίηση για τους πιθανούς κρυφούς κινδύνους των ακραίων διαιτών.

Το συμπέρασμα της έρευνας συνδέεται άμεσα με τη σύγχρονη εμμονή γύρω από τη «καθαρή διατροφή» (clean eating). Αυτό δεν είναι τυχαίο: δεκαετίες επιστημονικών δεδομένων έχουν συνδέσει την υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης με την αύξηση ασθενειών όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2, παγκοσμίως. Για τον λόγο αυτό, οι διατροφικές οδηγίες προωθούν συστηματικά τη δραστική μείωση των προστιθέμενων σακχάρων.

Οι άνθρωποι που καταναλώνουν πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα λαμβάνουν συχνά μεγάλες ποσότητες πρόσθετης ζάχαρης χωρίς να το συνειδητοποιούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών.

Αυτό έχει οδηγήσει στην πεποίθηση ότι αν η υπερβολική ζάχαρη είναι βλαβερή, τότε η πλήρης εξάλειψή της από τη διατροφή είναι ιδανική επιλογή. Ωστόσο, αποκλείοντας εντελώς μια κατηγορία θρεπτικών συστατικών ίσως στερείται από τον οργανισμό μας αυτά που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά.

Τι έδειξε η μελέτη

Η έρευνα προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της υγείας, πέρα από τις θερμίδες και την απώλεια βάρους.

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Στο πείραμα, τα ποντίκια που ακολούθησαν αυστηρή δίαιτα μηδενικής ζάχαρης δεν πήραν βάρος. Με βάση τους τυπικούς δείκτες υγείας, έδειχναν απολύτως υγιή.

Ωστόσο, σε βαθύτερο επίπεδο, ο μεταβολισμός τους παρουσίασε δυσλειτουργίες. Οι ορμόνες τους έδειχναν ότι το έντερό τους βρισκόταν σε κατάσταση στρες, ενώ έχασαν μέρος της ικανότητάς τους να απομακρύνουν τη γλυκόζη από το αίμα.

Αυτό υποδηλώνει ότι κάποιος μπορεί να είναι αδύνατος αλλά να μην είναι μεταβολικά υγιής, εάν διαταραχθεί σοβαρά το εντερικό του οικοσύστημα.

Ο ρόλος των μικροβίων του εντέρου

Για να γίνει κατανοητό το γιατί, πρέπει να εστιάσετε στους μικροοργανισμούς που ζουν στον πεπτικό σύστημα. Ορισμένες οικογένειες ωφέλιμων βακτηρίων βασίζονται στα απλά σάκχαρα για να επιβιώσουν.

Όταν αυτά τα μικρόβια τρέφονται με υδατάνθρακες, παράγουν ζωτικής σημασίας χημικές ουσίες οι οποίες:

Διατηρούν την υγεία του εντερικού βλεννογόνου

Υποστηρίζουν την ικανότητα του οργανισμού να απορροφά θρεπτικά συστατικά.

Ενεργοποιούν την έκκριση ορμονών που βοηθούν στη ρύθμιση της όρεξης

Βελτιώνουν την απόκριση του σώματος στην ινσουλίνη.

Όταν μια δίαιτα χωρίς καθόλου ζάχαρη σταματά την παραγωγή αυτών των ουσιών, τα κύτταρα του εντέρου χάνουν την κύρια πηγή ενέργειάς τους και το προστατευτικό τοίχωμα του εντέρου αρχίζει να εξασθενεί. Παράλληλα, η πολύ αυστηρή δίαιτα μειώνει και τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς που βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να λειτουργεί σωστά.

Όταν τα ωφέλιμα μικρόβια πεθαίνουν λόγω έλλειψης απλών υδατανθράκων, επιβλαβή βακτήρια, προσαρμοσμένα σε συνθήκες στρες, σπεύδουν να καλύψουν το κενό. Αυτή η μεταβολή δημιουργεί ένα «διαρρέον έντερο». Τοξίνες από επιβλαβή βακτήρια περνούν μέσα από το εξασθενημένο εντερικό τοίχωμα και κυκλοφορούν σε όλο το σώμα, προκαλώντας έντονη ανοσολογική αντίδραση.

Τι προτείνουν οι ερευνητές

Αν ανησυχείτε ότι η διατροφή σας μπορεί να βλάπτει το έντερο και τη συνολική υγεία σας, οι ερευνητές προτείνουν:

Ποικιλία τροφών

Τα βακτήρια του εντέρου χρειάζονται διαφορετικά είδη «καυσίμων» για να αναπτυχθούν. Αντί να αποκλείσετε εντελώς τους υδατάνθρακες, καταναλώστε περισσότερα φρούτα, λαχανικά και δημητριακά. Τα φυσικά σάκχαρα και οι σύνθετες φυτικές ίνες που περιέχουν αυτές οι τροφές συμβάλλουν στη διατήρηση ενός υγιούς μικροβιώματος.

Προτιμήστε φυσικές πηγές σακχάρων

Παρότι η μελέτη δείχνει ότι η σακχαρόζη (η κοινή επιτραπέζια ζάχαρη) μπορεί να παίζει ρόλο στη στήριξη των βακτηρίων του εντέρου, δεν προτείνει την κατανάλωσή της μέσω επεξεργασμένων τροφίμων. Συνιστάτε η κατανάλωση πέντε μερίδων φρούτων και λαχανικών ημερησίως, οι οποίες παρέχουν σακχαρόζη στη φυσική της μορφή.

Τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση

Αν έχετε ακολουθήσει μια πολύ αυστηρή δίαιτα, χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, μπορείτε μπορείτε να ενισχύσετε ξανά τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου καταναλώνοντας π.χ. κεφίρ και ξινολάχανο.

Με πληροφορίες από Independent