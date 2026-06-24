Με τη νέα διάταξη, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αποκτά καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό της φορολογητέας επιφάνειας.

Ανατροπές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ φέρνει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, καθώς από το 2027 και μετά θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων όπως αυτή αποτυπώνεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, ακόμη και όταν είναι μικρότερη από τα τετραγωνικά που αναγράφονται στο Κτηματολόγιο, στους τίτλους ιδιοκτησίας ή στις οικοδομικές άδειες.

Η παρέμβαση αναμένεται να επηρεάσει χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι μέχρι σήμερα φορολογούνται με βάση στοιχεία που σε αρκετές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση του ακινήτου τους.

Τι φέρνει η ρύθμιση

Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από τη διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Σε πολλές περιπτώσεις οι νέες αποτυπώσεις έδειξαν ότι η πραγματική επιφάνεια ενός ακινήτου είναι μικρότερη από εκείνη που εμφανίζεται σε παλαιότερα έγγραφα, είτε λόγω λαθών στις αρχικές καταγραφές είτε λόγω διαφοροποιήσεων που προέκυψαν κατά την κατασκευή ή τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις των κτισμάτων.

Μέχρι σήμερα, όταν υπήρχε απόκλιση μεταξύ της πραγματικής επιφάνειας και των στοιχείων που ήταν καταχωρημένα στα επίσημα έγγραφα, η φορολογική διοίκηση βασιζόταν κατά κανόνα στα στοιχεία του Κτηματολογίου, των τίτλων κτήσης ή της οικοδομικής άδειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί ιδιοκτήτες να επιβαρύνονται με ΕΝΦΙΑ για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από εκείνα που πραγματικά διαθέτουν.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Με τη νέα διάταξη, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αποκτά καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό της φορολογητέας επιφάνειας. Εφόσον από αυτήν αποδεικνύεται ότι το κτίσμα έχει μικρότερη πραγματική επιφάνεια από εκείνη που αναγράφεται στα υπόλοιπα έγγραφα, ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά. Η αλλαγή αφορά τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και τον φόρο ακινήτων από το έτος 2027 και εφεξής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, στόχος είναι η φορολόγηση να γίνεται επί της πραγματικής φορολογητέας ύλης και όχι επί στοιχείων που ενδέχεται να μην αντανακλούν τη σημερινή κατάσταση του ακινήτου. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκτιμά ότι η ρύθμιση ενισχύει την αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης, καθώς αποφεύγονται υπερφορολογήσεις που οφείλονται σε ανακρίβειες παλαιών καταχωρίσεων.

Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική προστασία για τους φορολογουμένους. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που έχουν ήδη υποβληθεί και πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της νέας διάταξης δεν θα θεωρούνται ανακριβείς μόνο και μόνο επειδή η πραγματική επιφάνεια που αποτυπώνεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι μικρότερη από εκείνη που εμφανίζεται σε άλλα έγγραφα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η επιβολή προστίμων ή άλλων κυρώσεων για παλαιότερες δηλώσεις που είχαν βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία της εποχής.