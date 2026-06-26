Αποσύνδεση δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος.

Ενα νέο σύστημα πληρωμών των δημοτικών τελών στα πρότυπα του ΕΝΦΙΑ προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε πριν από λίγο στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.

Η ρύθμιση προβλέπει την αποσύνδεση της πληρωμής των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος, με τον κ. Λιβάνιο να κάνει λόγο για πάγιο αίτημα των δήμων και των εταιρειών ενέργειας.

Ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε πως «το νέο σύστημα θα θυμίζει τον ΕΝΦΙΑ, καθώς θα εκδίδεται μια φορά το χρόνο και η αποπληρωμή θα μπορεί να γίνει σε 12 δόσεις».

Ο ίδιος εκτίμησε πως το νέο αυτό σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2028.