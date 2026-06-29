Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα.

Καραμπόλα με πέντε εμπλεκόμενα οχήματα σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ραφήνα, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τα οχήματα συγκρούστηκαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η καραμπόλα προκάλεσε σημαντική δυσχέρεια στην κυκλοφορία, με την κίνηση να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες και ουρές οχημάτων να σχηματίζονται στο σημείο. Ορισμένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τυχόν τραυματισμούς.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των οχημάτων ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή ροή στο οδικό δίκτυο.

Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια του ατυχήματος.