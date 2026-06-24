Πού έχει κίνηση τώρα - Γιατί ο Κηφισός προς Λαμία είναι «κατακόκκινος» και τα αυτοκίνητα κινούνται με μηδενικές ταχύτητες.

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία έχει «κοκκινίσει» και η κίνηση διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες, μετά από καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν πέντε οχήματα.

Η συμφόρηση εκτείνεται σε μεγάλο μήκος του οδικού άξονα, με αποτέλεσμα ο Κηφισός να εμφανίζεται πρακτικά αδιάβατος στο ρεύμα προς Λαμία ειδικότερα μέχρι και τη Λυκόβρυση οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ουρές χιλιομέτρων και σημαντικές καθυστερήσεις.Συνιστάται υπομονή και, όπου είναι δυνατόν, επιλογή εναλλακτικών διαδρομών για την αποφυγή των μεγαλύτερων καθυστερήσεων.

Προηγήθηκε καραμπόλα στο ύψος της Λιοσίων, όπου σημειώθηκε σύγκρουση στην οποία ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και τρεις μοτοσικλέτες με υλικές ζημιές ενώ δεν χουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί. Η κατάσταση απαιτεί χρόνο και υπομονή των οδηγών μέχρι να εξομαλυνθεί.

Η εικόνα της κίνησης

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Αττική Οδό Παρατηρούνται καθυστερήσεις της τάξης των 5 έως 10 λεπτών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

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