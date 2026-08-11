Το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέα, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του 6χρονου.

Στη σύλληψη μίας γυναίκας που χτυπούσε το 6χρονο παιδί της σε παραλία της Αιγιάλειας προχώρησαν οι Αρχές, μετά από μήνυση που κατατέθηκε από άλλη λουόμενη.

Σύμφωνα με το flamis.gr, το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό του παιδιού σημειώθηκε τη Δευτέρα (10/08) σε παραλία στην Αιγιάλεια, μπροστά στα μάτια δεκάδων λουόμενων.

Μία γυναίκα που ήταν παρούσα προχώρησε σε μήνυση κατά της μητέρας, αναφέροντας πως ενώ απολάμβανε το μπάνιο της, την είδε να χαστουκίζει με δύναμη τον 6χρονο γιο της. Κάλεσε τις αστυνομικές αρχές και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τόσο τη μητέρα όσο και τον πατέρα του παιδιού.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να μεταφερθεί το παιδί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Οι γονείς στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ το παιδί παραμένει στο νοσοκομείο μαζί με την αδελφή του.