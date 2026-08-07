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Ο συλληφθέντας εντοπίστηκε στο προάυλιο εκπαιδευτικού ιδρύματος στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Χειροπέδες σε έναν 35χρονο αλλοδαπό πέρασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (06/08) αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Μαρούσι, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από μαζί με δύο ακόμη άτομα σε προαύλιο εκπαιδευτικού ιδρύματος και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Όταν είδαν τους αστυνομικούς, τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο 35χρονος πέταξε στο έδαφος δύο νάιλον σακούλες.

Οι σακούλες περισυλλέχθηκαν από τους αστυνομικούς και κατά τον έλεγχό τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 106 συσκευασίες, έτοιμες προς διακίνηση, οι οποίες περιείχαν συνολικά 243 γραμμάρια κάνναβης.

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Λίγη ώρα αργότερα, ο 35χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, με την προανάκριση να διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.