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Άμεση η κατάσβεση της φωτιάς στο Στεφάνι Κορινθίας.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο θα παραμείνουν ισχυρές δυνάμεις.

Η φωτιά ξέσπασε στις 16:20 της Παρασκευής και ήχησε 112 για την ετοιμότητα των κατοίκων.

Ήχησε 112 για ετοιμότητα

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{https://www.youtube.com/shorts/baQ7j_exdvA}

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Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΥ από ώρα 18:00/06-08-2026 έως 18:00/07-08-2026 εκδηλώθηκαν 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

«Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών».