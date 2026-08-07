Η ίδια μπάλα είχε βγει ξανά σε δημοπρασία το 2022 και το 2023, χωρίς όμως να αλλάξει χέρια.

Ένα κειμήλιο του ποδοσφαίρου, η μπάλα με την οποία ο Ντιέγκο Μαραντόνα σημείωσε τα δύο γκολ απέναντι στην Αγγλία στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 αναμένεται να δημοπρατηθεί στις ΗΠΑ στα τέλη Αυγούστου.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από τον οίκο «Heritage Auctions» το διάστημα 21-23 Αυγούστου, με την τιμή εκκίνησης να έχει οριστεί στα 2,5 εκατ. δολάρια, ενώ οι διοργανωτές εκτιμούν ότι το τελικό ποσό ίσως και να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Σημειώνεται ότι το 2022, η φανέλα που φορούσε ο Μαραντόνα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση πωλήθηκε έναντι 9,3 εκατομμύρια δολάρια, ποσό ρεκόρ για αθλητικό συλλεκτικό αντικείμενο.

Η ίδια μπάλα είχε βγει ξανά σε δημοπρασία το 2022 και το 2023, χωρίς όμως να αλλάξει χέρια, καθώς οι προσφορές έφτασαν και στις δύο περιπτώσεις περίπου τα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Η αναμέτρηση της 22ας Ιουνίου 1986 στην Πόλη του Μεξικού, που διεξήχθη μόλις τέσσερα χρόνια μετά τον πόλεμο των Φόκλαντ μεταξύ Αργεντινής και Αγγλία, έμεινε στην ιστορία τόσο για τη σημασία της όσο και για όσα συνέβησαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία του μύθου του Μαραντόνα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 60 ετών.

Στο 51ο λεπτό, ο αρχηγός της Αργεντινής άνοιξε το σκορ χρησιμοποιώντας εμφανώς το χέρι του, φάση που ο ίδιος χαρακτήρισε αργότερα ως «το χέρι του Θεού». Τέσσερα λεπτά αργότερα πέτυχε ένα από τα κορυφαία γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ξεκινώντας από το δικό του μισό γήπεδο, περνώντας τέσσερις αντιπάλους και τον τερματοφύλακα πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η Αργεντινή επικράτησε με 2-1 και στη συνέχεια κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

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Σύμφωνα με την «Heritage Auctions», ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Τυνήσιος Αλί Μπεννασέρ, αναφέρει σε επιστολή του το 2023 ότι κράτησε τη μοναδική μπάλα που χρησιμοποιήθηκε στον αγώνα, αφού πρώτα τη ζήτησε να υπογραφεί από τους βοηθούς του, διατηρώντας την στην κατοχή του για περισσότερα από 30 χρόνια.

Ο οίκος δημοπρασιών επισημαίνει ακόμη ότι η αυθεντικότητα του αντικειμένου έχει πιστοποιηθεί από δύο εξειδικευμένες εταιρείες συλλεκτικών αθλητικών ειδών, οι οποίες βασίστηκαν, μεταξύ άλλων, και σε φωτογραφικό υλικό της εποχής.