Με ευρεία πλειοψηφία η Γερουσία των ΗΠΑ ψήφισε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τις χώρες που τις εισάγουν.

Νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας ενέκρινε η Γερουσία των ΗΠΑ, η οποία αφορά τη βιομηχανία των υδρογονανθράκων.

Οι κυρώσεις πέρασαν με ψήφους 86 υπέρ και 11 κατά, όμως αναμένεται η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία θα καθυστερήσει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, λόγω των θερινών διακοπών.

«Αυτός ο νόμος μας φέρνει πιο κοντά στο τέλος του πολέμου» μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζιμ Ρις, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. «Θα έχει αποφασιστικής σημασίας επιπτώσεις, πέραν των όσων μπορούν να επιτευχθούν στο πεδίο της μάχης, θα διακόψει τη ροή χρημάτων που τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή του Πούτιν», πρόσθεσε στην ομιλία του πριν από την ψηφοφορία.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή δασμών 500% στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που εισάγονται από τη Ρωσία. Δασμοί ύψους 100% θα επιβληθούν στις πέντε κύριες χώρες εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου και αερίου, μεταξύ των οποίων είναι η Κίνα και η Ινδία.

{https://x.com/nicksortor/status/2085780494721978603}

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Προβλέπονται επίσης κυρώσεις σε βάρος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Για πρώτη φορά, οι ΗΠΑ στοχεύουν τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, τα πλοία που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει το εμπάργκο της Δύσης μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

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Το νομοσχέδιο έλαβε το όνομα του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος απεβίωσε αιφνιδίως στις 11 Ιουλίου, έχοντας διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες για την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Μία ημέρα πριν από τον θάνατό του είχε ανακοινώσει, μαζί με Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς γερουσιαστές, ότι επήλθε συμφωνία με τον Λευκό Οίκο για την προώθηση νέου πακέτου κυρώσεων που αφορά τις ρωσικές εξαγωγές υδρογονανθράκων, μετά την άρση των μέχρι τότε επιφυλάξεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία, η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «ανταποκρίνεται μόνο στην ισχύ και την πίεση», χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο ως τη σημαντικότερη ευκαιρία για την αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής μηχανής και την ώθηση της Μόσχας σε διαπραγματεύσεις.

Παρά τη διακομματική στήριξη, ορισμένοι Δημοκρατικοί εξέφρασαν επιφυλάξεις για τις διευρυμένες αρμοδιότητες που παρέχονται στον πρόεδρο Τραμπ ως προς την επιβολή δασμών. Ο γερουσιαστής Ράφαελ Γουόρνοκ ανέφερε ότι ο ειδικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, διαβεβαίωσε πως οι δασμοί που θα επιβάλλονται στις πέντε χώρες που συνεχίζουν να εισάγουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες θα αίρονται μόλις οι συγκεκριμένες χώρες διακόπτουν τις σχετικές εισαγωγές.

Από την πλευρά της, η ρωσική πρεσβεία στις Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασε το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι, εν μέσω της σύγκρουσης στο Ιράν και των ανησυχιών για πιθανή ενεργειακή κρίση και άνοδο των τιμών των καυσίμων, η επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία και στους εμπορικούς της εταίρους θα είχε αρνητικές συνέπειες και για την αμερικανική οικονομία, ιδιαίτερα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Με την επιβολή κυρώσεων συντάχθηκε και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι Ευρώπη και ΗΠΑ μπορούν να πετύχουν σπουδαία επιτεύγματα όταν συνεργάζονται.

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