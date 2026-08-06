Η εταιρεία προμηθευτής Coast Citrus Distributors προχώρησε σε ανάκληση των πιπεριών που είχαν διανεμηθεί σε εστιατόρια, μεταξύ των οποίων στις αλυσίδες Chipotle Mexican Grill και QDOBA Mexican Eats.

Έξαρση σαλμονέλας που συνδέεται με πιπεριές jalapeno από το Μεξικό διερευνούν οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ, καθώς έχουν καταγραφεί 345 κρούσματα σε 27 πολιτείες.

Η εταιρεία προμηθευτής Coast Citrus Distributors προχώρησε σε ανάκληση των πιπεριών που είχαν διανεμηθεί σε εστιατόρια, μεταξύ των οποίων στις αλυσίδες Chipotle Mexican Grill και QDOBA Mexican Eats.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσαν ότι έχουν καταγραφεί 36 νοσηλείες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος. Η έρευνα συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την FDA, τα πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν μεταξύ 19 Ιουνίου και 20 Ιουλίου. Οι λοιμώξεις από σαλμονέλα μπορεί να προκαλέσουν διάρροια, πυρετό και κοιλιακές κράμπες, ενώ ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρές σε μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Η νέα έξαρση σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένου ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων στη βιομηχανία εστίασης, μετά τα πρόσφατα κρούσματα κυκλοσπορίασης στις ΗΠΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η FDA και το CDC είχαν συνδέσει εκείνη την προηγούμενη έξαρση με μαρούλι στα Taco Bell της Yum! Brands και στη συνέχεια εντόπισαν τις εγκαταστάσεις της Taylor Farms στο κεντρικό Μεξικό ως την πιθανή πηγή του προϊόντος. Την Τετάρτη, οι αρχές διεύρυναν την έρευνα για την κυκλοσπορίαση σε 15 πολιτείες των ΗΠΑ.

Η έξαρση συνδέεται με jalapeño από τη Σιναλόα του Μεξικού

Οι υγειονομικές αρχές συνέδεσαν την τρέχουσα έξαρση με πιπεριές jalapeno που προέρχονταν από παραγωγό στην πολιτεία Σιναλόα του Μεξικού και διανεμήθηκαν στις ΗΠΑ από την Coast Citrus Distributors.

Η FDA ανέφερε ότι η εταιρεία συμφώνησε να ανακαλέσει τα υπόλοιπα προϊόντα και να ενημερώσει τους πελάτες που επηρεάζονται.

Η αμερικανική έρευνα εντόπισε εστιατόρια, μεταξύ των οποίων τα Chipotle και QDOBA, τα οποία είχαν παραλάβει πιπεριές jalapeno που είχαν εισαχθεί από την Coast Citrus Distributors.

Η Chipotle άλλαξε προμηθευτή πιπεριών jalapeno στα εστιατόριά της από τις 20 Ιουλίου, ενώ η QDOBA από τις 28 Ιουλίου σταμάτησε να χρησιμοποιεί jalapeno, σύμφωνα με την FDA.

Οι μετοχές της Chipotle υποχώρησαν περισσότερο από 8% την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι είχε αποσύρει τις πιπεριές jalapeno από εστιατόριά της στη Μινεσότα και σε άλλες περιοχές που είχαν παραλάβει το συγκεκριμένο προϊόν.

«Η FDA δεν θεωρεί ότι υπάρχει τρέχων συνεχιζόμενος κίνδυνος για τους καταναλωτές από αυτά τα καταστήματα στο πλαίσιο της έξαρσης», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Με πληροφορίες από Reuters