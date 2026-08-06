Ο επικεφαλής της JPMorgan εκτίμησε ότι όταν η μόχλευση βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, αυξάνονται οι πιθανότητες ένας μόνο επενδυτής ή ένα επενδυτικό κεφάλαιο να προκαλέσει απότομη διαταραχή στις αγορές, γεγονός που μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Προειδοποίηση για τα αυξημένα επίπεδα μόχλευσης στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές απηύθυνε ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση δανεισμού μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδιες αναταράξεις και έντονη μεταβλητότητα.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ντάιμον υποστήριξε ότι το περιθωριακό χρέος (margin debt) βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι σημαντικό μέρος της μόχλευσης δεν καταγράφεται επισήμως ως margin debt, αλλά εμφανίζεται με άλλες μορφές χρηματοδότησης. Όπως ανέφερε, η κρυφή αυτή μόχλευση προέρχεται μεταξύ άλλων από δραστηριότητες prime brokerage, hedge funds, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) και στρατηγικές arbitrage στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι ανησυχίες για τους κινδύνους που δημιουργούν οι υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών, η αυξημένη μόχλευση των hedge funds και οι μεγάλες θέσεις στην αγορά ομολόγων, παράγοντες που, σύμφωνα με αναλυτές, ενδέχεται να αυξάνουν την ευπάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Προειδοποίηση

Ο επικεφαλής της JPMorgan εκτίμησε ότι όταν η μόχλευση βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, αυξάνονται οι πιθανότητες ένας μόνο επενδυτής ή ένα επενδυτικό κεφάλαιο να προκαλέσει απότομη διαταραχή στις αγορές, γεγονός που μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη κατάρρευση του hedge fund Situational Awareness, το οποίο υπέστη σημαντικές ζημιές από μοχλευμένες επενδύσεις στον τεχνολογικό κλάδο και αναγκάστηκε να ρευστοποιήσει μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου του μετά από margin calls, ο Ντάιμον σημείωσε ότι το περιστατικό απέδειξε πως οι αγορές μπορούν να απορροφήσουν την αποτυχία ενός μεμονωμένου παίκτη χωρίς να προκληθεί ευρύτερη αναστάτωση. Υπενθυμίζεται ότι η JPMorgan ήταν ένας από τους βασικούς prime brokers του fund.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως η σημερινή εικόνα συνιστά συστημική απειλή αντίστοιχη με εκείνη της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Όπως εξήγησε, η υψηλή μόχλευση από μόνη της δεν αρκεί για να προκαλέσει κρίση, καθώς τότε το βασικό πρόβλημα ήταν οι τεράστιες πραγματικές ζημιές από τα στεγαστικά δάνεια και όχι αποκλειστικά ο βαθμός δανεισμού.

Ο Ντάιμον επισήμανε ακόμη ότι οι τράπεζες και οι οίκοι εκκαθάρισης θα συνεχίσουν να προσαρμόζουν τις απαιτήσεις για εξασφαλίσεις (collateral) ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, σημειώνοντας ότι σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας ζητούνται συνήθως περισσότερες εγγυήσεις από τους επενδυτές.

Τέλος, προειδοποίησε ότι οι αυξανόμενες ανάγκες χρηματοδότησης των κυβερνήσεων, οι επενδύσεις σε υποδομές και η επιτάχυνση των εξοπλιστικών δαπανών διεθνώς ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τις πληθωριστικές πιέσεις και να διατηρήσουν τα μακροπρόθεσμα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παγκόσμια επανεξοπλιστική τάση αποτελεί έναν από τους παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους επενδυτές να απαιτήσουν υψηλότερες αποδόσεις για τη διακράτηση μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων.