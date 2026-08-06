Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Metlen διαμορφώθηκαν σε 550 εκατ. ευρώ, έναντι 445 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 23% και αποτελώντας το υψηλότερο επίπεδο EBITDA που έχει καταγράψει η εταιρεία σε πρώτο εξάμηνο.

Υψηλές επιδόσεις σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατέγραψε η Metlen κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία. Η Metlen παρουσίασε διψήφια αύξηση στον κύκλο εργασιών, σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας, ισχυρή δημιουργία λειτουργικών ταμειακών ροών και σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε τόσο τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του 2026 όσο και τους μεσοπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης.

Ο κύκλος εργασιών της Metlen διαμορφώθηκε στα 3,987 δισ. ευρώ, έναντι 3,608 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 11%. Η βελτίωση προήλθε κυρίως από τον ενεργειακό τομέα, ο οποίος συνέχισε να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του ομίλου, καθώς ενισχύθηκαν οι δραστηριότητες εμπορίας φυσικού αερίου, ενώ αυξήθηκαν και οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη λιανική αγορά, αντανακλώντας τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Metlen διαμορφώθηκαν σε 550 εκατ. ευρώ, έναντι 445 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 23% και αποτελώντας το υψηλότερο επίπεδο EBITDA που έχει καταγράψει η εταιρεία σε πρώτο εξάμηνο. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν επίσης κατά 23%, φθάνοντας τα 313 εκατ. ευρώ από 254 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,18 ευρώ από 1,81 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Παράλληλα, το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 13,8% από 12,3%, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 7,9% από 7%.

Επιβεβαιώνει το guidance για το σύνολο της χρονιάς

Η Metlen επιβεβαίωσε το guidance για το 2026, διατηρώντας την εκτίμηση για EBITDA μεταξύ 1 και 1,15 δισ. ευρώ, ενώ επανέλαβε και τον μεσοπρόθεσμο στόχο λειτουργικής κερδοφορίας μεταξύ 1,92 και 2,08 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι στρατηγικές πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν στο Capital Markets Day του 2025 εξελίσσονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να οδηγήσουν σταδιακά τη λειτουργική κερδοφορία προς τα επίπεδα των 2 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Metlen στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης. Οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του προσαρμοσμένου καθαρού χρέους κατά 728 εκατ. ευρώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο, ενώ ο δείκτης καθαρής μόχλευσης περιορίστηκε στο 1,7 φορές από 3,1 φορές στο τέλος του 2025. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην εφαρμογή του μοντέλου Asset Rotation, στην πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και στην υψηλή μετατροπή της λειτουργικής κερδοφορίας σε ταμειακές ροές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο ενεργειακός τομέας παρέμεινε ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός πυλώνας της Metlen, συνεισφέροντας το 79% του συνολικού κύκλου εργασιών. Τα έσοδα του κλάδου διαμορφώθηκαν στα 3,134 δισ. ευρώ, έναντι 2,916 δισ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 331 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15%. Η βελτίωση οφείλεται στην ισχυρή επίδοση τόσο της πλατφόρμας Fully Integrated Utility όσο και της πλατφόρμας Renewables, Storage & Energy Transition, οι οποίες αξιοποίησαν τις συνέργειες μεταξύ παραγωγής, εμπορίας και λιανικής προμήθειας ενέργειας.

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Metlen διεύρυνε περαιτέρω το διεθνές χαρτοφυλάκιό της, το οποίο πλέον ξεπερνά τα 12 GW. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου λειτουργούσαν έργα συνολικής ισχύος 1,2 GW, βρίσκονταν υπό κατασκευή έργα 1 GW, ενώ επιπλέον 2,9 GW βρίσκονταν σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης και 7,2 GW σε αρχικό στάδιο. Κατά την περίοδο, η εταιρεία ολοκλήρωσε την ηλεκτροδότηση έργων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) συνολικής ισχύος άνω των 400 MW σε Ελλάδα και Ιταλία, ενώ προχωρά την ανάπτυξη νέων έργων σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της στρατηγικής Asset Rotation.

Στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η Metlen, μέσω της Protergia, συνέχισε να ενισχύει την παρουσία της. Το μερίδιο αγοράς στη λιανική ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στο 21,5% από 19,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ η πελατειακή βάση αυξήθηκε σε 648 χιλιάδες μετρητές από 629 χιλιάδες. Οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας έφθασαν τις 5,1 TWh, αυξημένες κατά 9%. Στη λιανική φυσικού αερίου, η Metlen αύξησε το μερίδιό της στο 29,3% από 25,9%, με τους πελάτες να ανέρχονται σε 71 χιλιάδες και τις ποσότητες προμήθειας να διαμορφώνονται στις 1,7 TWh, αυξημένες κατά 29%.

Παράλληλα, η δραστηριότητα εμπορίας φυσικού αερίου της Metlen συνέχισε να αναπτύσσεται, με τις συνολικές προμήθειες να ανέρχονται σε 31,7 TWh έναντι 25 TWh το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση άνω του 26%. Οι πωλήσεις φυσικού αερίου προς τρίτους διαμορφώθηκαν στις 22,5 TWh από 15,5 TWh, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της εταιρείας ως ενός από τους μεγαλύτερους προμηθευτές και traders φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στον κλάδο Μετάλλων, η Metlen παρουσίασε κύκλο εργασιών 485 εκατ. ευρώ, έναντι 480 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν στα 149 εκατ. ευρώ από 129 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 30,7% από 27%. Η ενίσχυση της κερδοφορίας αποδίδεται στις υψηλότερες τιμές πώλησης αλουμινίου, στη βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα και στη διατήρηση ισχυρών περιθωρίων. Η παραγωγή αλουμίνας ανήλθε σε 429 χιλιάδες τόνους, ενώ η συνολική παραγωγή αλουμινίου παρέμεινε σταθερή στους 118 χιλιάδες τόνους. Επιπλέον, η Metlen έχει ήδη αντισταθμίσει τις πωλήσεις αλουμινίου και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αλουμίνας για τα έτη 2026-2028, καθώς και σημαντικό μέρος του ενεργειακού κόστους, ενισχύοντας την ορατότητα της μελλοντικής κερδοφορίας.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Executive Chairman της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ανέφερε: «Η ισχυρή μας επίδοση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερή μας προσήλωση στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που παρουσιάσαμε κατά το Capital Markets Day τον Απρίλιο του 2025 και αναδεικνύειτη συνεπή και πειθαρχημένη εκτέλεση των στρατηγικών στόχων που έχουμε θέσει. Παράλληλα, γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι οι προκλήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια του 2025 αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και ότι η Εταιρεία έχει επιστρέψει σε τροχιά πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς της στόχους.

Το ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ξεκίνημα της χρονιάς ενισχύει την εμπιστοσύνη που εκφράσαμε μέσω των προβλέψεων (guidance) που παρουσιάσαμε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που οι λειτουργικές προκλήσεις που είχαμε εντοπίσει αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και ότι οι πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για την αποκατάσταση της απόδοσης της Εταιρείας αποδίδουν πλέον απτά αποτελέσματα, επιτρέποντας στις δραστηριότητές μας να ανακτήσουν τη δυναμική τους στο σύνολό τους. Όλοι οι επιχειρηματικοί μας κλάδοι κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη κατά αυτή την περίοδο, υποστηριζόμενοι από την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών και την πειθαρχημένη εκτέλεση του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει τη δύναμη του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου, καθώς και την αφοσίωση και τη δέσμευση των ανθρώπων μας. Το μοναδικό συνεργατικό μας μοντέλο και η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας απέδειξαν για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητά τους σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις, τις οποίες διαχρονικά έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε όχι μόνο να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά, αλλά και να μετατρέπουμε σε ευκαιρίες ανάπτυξης.

Τα ανταγωνιστικά αυτά πλεονεκτήματα επέτρεψαν στη Metlen να συνάψει σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στις διεθνείς αγορές. Παρότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο μπροστά μας, η πρόοδος που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα μας γεμίζει αισιοδοξία. Όπως έχουμε αποδείξει διαχρονικά, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων, στη δημιουργία διατηρήσιμης μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και όλους τους συνεργάτες μας (stakeholders), καθώς και στη διαρκή επίτευξη υψηλών προτύπων απόδοσης».