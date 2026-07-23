Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν Αποκλειστική Συμφωνία Συνεργασίας, η οποία προβλέπει τη δημιουργία κοινής εταιρείας στην Κύπρο με αντικείμενο την παραγωγή, την ολοκλήρωση και την υποστήριξη αμυντικών συστημάτων.

Σε στρατηγική συνεργασία με επίκεντρο την αμυντική βιομηχανία προχωρούν η Metlen, μέσω του αμυντικού της βραχίονα M Technologies, και η κυπριακή Houtris, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία νέων παραγωγικών δυνατοτήτων στην Κυπριακή Δημοκρατία και, μεταξύ άλλων, την παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE.

Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν Αποκλειστική Συμφωνία Συνεργασίας, η οποία προβλέπει τη δημιουργία κοινής εταιρείας στην Κύπρο με αντικείμενο την παραγωγή, την ολοκλήρωση και την υποστήριξη αμυντικών συστημάτων. Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω τη βιομηχανική συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου στον αμυντικό τομέα, δημιουργώντας παράλληλα ένα νέο παραγωγικό αποτύπωμα στο νησί.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Κεντρικό άξονα της συνεργασίας αποτελεί η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, μέσω του οποίου το νέο εταιρικό σχήμα σχεδιάζει να προχωρήσει στην παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων. Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δημιουργία παραγωγικών υποδομών στην Κύπρο, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων, με στόχο τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της κυπριακής αμυντικής βιομηχανικής βάσης.

Το νέο εγχείρημα θα συνδυάσει τη διεθνή εμπειρία και τις προηγμένες βιομηχανικές δυνατότητες της M Technologies με την πολυετή παρουσία, την τεχνογνωσία και τις κατασκευαστικές δυνατότητες της Houtris στην κυπριακή αγορά. Παράλληλα, οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να διερευνήσουν πρόσθετες ευκαιρίες συνεργασίας στους τομείς της παραγωγής, της ολοκλήρωσης, της τεχνικής υποστήριξης και της συντήρησης αμυντικών συστημάτων, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την ενίσχυση της δικής της αμυντικής βιομηχανικής βάσης και τη διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία Metlen και Houtris επιχειρεί να τοποθετήσει την Κύπρο πιο ενεργά στον ευρωπαϊκό αμυντικό βιομηχανικό χάρτη, αξιοποιώντας νέα χρηματοδοτικά και βιομηχανικά εργαλεία που συνδέονται με την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ανθεκτικότητα.

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Η M Technologies, ως αμυντικός βραχίονας της Metlen, διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων αμυντικών βιομηχανικών προγραμμάτων και συμμετέχει στην παραγωγή και υποστήριξη προηγμένων αμυντικών συστημάτων. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προγράμματα που συνδέονται με τα συστήματα Patriot, τα άρματα Leopard και τμήματα των φρεγατών FDI HN, γνωστών ως Belharra, ενώ έχει αναπτύξει συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς εταιρείες του αμυντικού κλάδου.

Ο Chief Executive Director της M Technologies, Βασίλης Τσιάμης, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη ισχυρών βιομηχανικών δυνατοτήτων στην Ευρώπη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία. Όπως ανέφερε, η συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς ένα νέο μοντέλο βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο θα βασίζεται στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην ανάπτυξη τοπικών δεξιοτήτων και στην αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων της κυπριακής βιομηχανίας.

Από την πλευρά της, η Houtris διαθέτει πολυετή βιομηχανική παρουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία, με δραστηριότητα στους τομείς της άμυνας, των ειδικών οχημάτων και των ολοκληρωμένων βιομηχανικών λύσεων. Η εταιρεία έχει εμπειρία στην ανάπτυξη, την κατασκευή, την ολοκλήρωση και την τεχνική υποστήριξη εξειδικευμένων οχημάτων και αμυντικών συστημάτων, έχοντας υλοποιήσει έργα για το υπουργείο Άμυνας, την Εθνική Φρουρά, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλους κρατικούς οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Ο CEO της S. Houtris & Sons Ltd., Γιάννης Χούτρης, επισήμανε ότι η Κύπρος διαθέτει πλέον την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τη βιομηχανική βάση που απαιτούνται για να αποκτήσει ουσιαστικότερο ρόλο στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα στρατηγική πρωτοβουλία δημιουργεί προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, τεχνολογική εξέλιξη και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως αξιόπιστου βιομηχανικού εταίρου στον ευρωπαϊκό αμυντικό τομέα.

Η σύμπραξη των δύο εταιρειών έρχεται, έτσι, να ενισχύσει τη διασύνδεση της ελληνικής και της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, με το πρόγραμμα SAFE να αποτελεί τον βασικό καταλύτη για την ανάπτυξη της παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων. Σε βάθος χρόνου, το εγχείρημα μπορεί να διευρύνει την εγχώρια παραγωγική βάση της Κύπρου και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες συμμετοχής της χώρας στις ευρωπαϊκές αλυσίδες παραγωγής και υποστήριξης αμυντικού υλικού.