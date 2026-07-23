Το είδαμε και αυτό.

Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε με τους χειρισμούς των στελεχών του να μετατρέψει σε εσωκομματικό ζήτημα δημόσιων διαξιφισμών και το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων, με τη Νάντια Γιαννακοπούλου να «αδειάζει» τον Παναγιώτη Δουδωνή για την επίθεση στην ΕΛΑΣ με όρους... οικογενειακής ευθύνης. Και κάπως έτσι, αντί το θέμα να εξελιχθεί σε εσωκομματικό πρόβλημα της ΕΛΑΣ γίνεται εσωκομματικό θέμα του ΠΑΣΟΚ.

Η κα Γιαννακοπούλου, αφού επεσήμανε πως δεν θέλει να σχολιάσει τι λένε οι συνάδελφοί της με αφορμή την επίθεση Δουδωνή στον κ. Τσίπρα για τη συμπερίληψη του κ. Μπεντενιώτη στην ΕΛΑΣ, τόνισε πως «το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείς όρους οικογενειακής ευθύνης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λάθος, σας το λέω ξεκάθαρα πως παίρνω απόσταση».

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Δουδωνής κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα πως είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, διότι ένας τομεάρχης του, ο κύριος Μπεντενιώτης, που είναι γιος υπουργού του ΠΑΣΟΚ, είναι αντιπρόεδρος στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου που έχει καταθέσει ένα αίτημα για ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=bZunZrBv-1Q}

Ε.Σ.