Το φυτίλι άναψε πρώτος ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με τον υπουργό Υγείας να απαντά.

Σε ευθεία σύγκρουση ήρθαν στη Βουλή οι Άδωνις Γεωργιάδης και Παναγιώτης Δουδωνής, με φόντο την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, για διάταξη του Σ/Ν για τον «Προσωπικό Βοηθό» που δίνει την δυνατότητα στον υπουργό Υγείας να ορίζει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο όταν θα τρέχει η διαδικασία για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης.

Το φυτίλι άναψε πρώτος ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με τον υπουργό Υγείας να απαντά και την βεντάλια της αντιπαράθεσης να ανοίγει και να κορυφώνεται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μας κατηγορείτε για ανθέλληνες»

«Είχαμε μια ένσταση για την τήρηση της ευρωπαϊκής νομιμότητας, των χρημάτων του ελληνικού λαού. Και μας κατηγορείτε για ανθέλληνες. Για ανθέλληνες! Είναι κατάντια, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ να συνεδριάζει με αντικείμενο την κατασυκοφάντηση ευρωπαϊκού θεσμού», είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής προσθέτοντας πως «η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να συνεδριάζει για να καθυβρίζει ευρωπαϊκό θεσμό, δηλαδή την ευρωπαϊκή εισαγγελία - αυτά και άλλα πολλά περί του ζητήματος του ποιος ανανεώνει τη θητεία των ευρωπαίων εισαγγελέων».

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης σήκωσε το γάντι, λέγοντας στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ με αφορμή και την απόρριψη της προσφυγής της Λάουρα Κοβέσι για τη θητεία των ευρωπαίων εισαγγελέων από τον Άρειο Πάγο: «Εγώ στη θέση σας θα ντρεπόμουν! Ήμουν βιβλιοπώλης, εσείς είστε καθηγητής Νομικής. Ο Άρειος Πάγος συντάχθηκε με εμένα κι έκανε ρεζίλι εσάς! Είναι μεγάλος ψόγος να σας κερδίζει στα νομικά ένας βιβλιοπώλης!». Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας συνέστησε συστ

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«Επειδή μας είπατε για το ποιος θα γίνει ρεζίλι. Δεν ξέρω εαν παραμένετε τηλεβιβλιοπώλης, πάντως νομικά βιβλία δεν πρέπει να πουλάτε...», επανήλθε ο Παναγιώτης Δουδωνής σχολιάζοντας και τις εξελίξεις με τη διοίκηση του ΠΙΣ πως «δεν σας κυνηγάνε μόνο οι Ρουμάνοι, αλλά και οι Νορβηγοί ιατροί, οι οποίοι σας έστειλαν μαζί με άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους τους επιστολή, καταγγέλλοντας την απαράδεκτη παρέμβαση του υπουργού στον ΠΙΣ».

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«Βαγγέλης Βενιζέλος, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Κατερίνα Θάνου και Προκόπης Παυλόπουλος. Όλοι αυτοί, και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, είναι από τη μία πλευρά, και από την άλλη είναι ο κύριος Δουδωνής ο οποίος τα λέει ελαφρά, για να πουλήσει πνεύμα. Νομικά γίνατε ρεζίλι των σκυλιών!», ανταπάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

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«Νόμιζα πως θα με λέγατε και… Ντούτσε»

Αναφερόμενος στην ένταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως «υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πραγματικό διοικητικό χάος στη διοίκηση του ΠΙΣ, γίνονται αλλεπάλληλες προσφυγές». Απαντώντας δε, συνολικά στα βέλη της αντιπολίτευσης που μίλησε για «υπουργική παντοκρατορία», σημείωσε με νόημα: «Είναι εξωφρενικά όσα άκουσα εδώ μέσα, σε λίγο νόμιζα πως θα με λέγατε και… Ντούτσε».

Παράλληλα, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «εξυπηρέτηση συμφερόντων», με τον Παναγιώτη Δουδωνή να απαντά σε υψηλούς τόνους πως «δεν κολλάει τέτοια λάσπη σε εμάς!», ενώ ο Παύλος Χρηστίδης σχολίασε σκωπτικά: «Δεξιός να… τουφεκάει δεξιό! Αυτό είναι που βλέπουμε σήμερα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο».

Η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ που στηρίχθηκε και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση, απορρίφθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας.