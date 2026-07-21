Η αποψινή κλήρωση του Eurojackpot θα πραγματοποιηθεί στις 21:15.

Στα 59 εκατομμύρια ευρώ έχει φτάσει το μεγάλο χρηματικό έπαθλο για το Eurojackpot, μετά τα διαδοχικά τζακ ποτ, ποσό το οποίο θα μοιραστούν οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας που θα αναδείξει η αποψινή (21/7) κλήρωση.

Στην κλήρωση 247, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή (14/7), σημειώθηκε τζακ ποτ, αλλά έξι δελτία κέρδισαν από 334.966,50 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία (5+1). Η σημερινή κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 21:15.

Το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα. Η κλήρωση γίνεται κάθε Τρίτη (21:15) και Παρασκευή (21:00). Οι συμμετοχές για τις κληρώσεις τόσο της Τρίτης, όσο και της Παρασκευής, κλείνουν στις 19:00. Το σύστημα για νέες συμμετοχές και έναρξη πληρωμών ανοίγει στις 23:00.

Eurojackpot: Πώς μπορώ να εξαργυρώσω το δελτίο

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000 ευρώ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn, αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000 ευρώ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.