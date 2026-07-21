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Τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας για την 55η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η εκστρατεία της Τροχαίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» με σκοπό την πρόληψη και τη συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών μοτοσικλετών και ηλεκτρικών πατινιών.

Ειδικότερα, το διάστημα από 13 έως 19 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 21.634 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.392 παραβάσεις σε οδηγούς, από τις οποίες 77 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, καθώς και 251 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.660 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων, από τους οποίους 73 διανομείς, 207 επιβάτες δίκυκλων, 686 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και 45 οδηγούς οχημάτων ATV.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

942 στην Αττική,

666 στο Νότιο Αιγαίο,

284 στα Ιόνια Νησιά,

154 στην Κρήτη,

137 στην Δυτική Ελλάδα,

125 στη Θεσσαλία,

75 στην Πελοπόννησο,

72 στην Κεντρική Μακεδονία,

43 στην Ήπειρο,

42 στη Θεσσαλονίκη,

39 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

35 στη Στερεά Ελλάδα,

22 στο Βόρειο Αιγαίο και

7 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

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350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.