Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ και το myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, καθώς και τα στοιχεία διαχείρισης και εκπροσώπησης των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Μεγάλο και ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, με τη χρήση εικονικών τιμολογίων και εταιρειών που διέκοπταν γρήγορα τη λειτουργία τους για να αντικατασταθούν από νέες, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα, ενώ έχουν ήδη συλληφθεί τρία άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκεται αλλοδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις βασικές επιχειρήσεις του δικτύου. Παρότι η ίδια δηλώνει άστεγη, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ διαμένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ και το myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, καθώς και τα στοιχεία διαχείρισης και εκπροσώπησης των εμπλεκόμενων εταιρειών. Οι ελεγκτές εντόπισαν ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά ως προς τη λειτουργία, τη διοικητική δομή και τη συναλλακτική συμπεριφορά τους.

Τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα σε διαφορετικές επιχειρήσεις ως διαχειριστές ή εταίροι, ενώ νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή έπειτα από αλλαγές στη μετοχική τους σύνθεση. Παράλληλα, φυσικά πρόσωπα και εταιρείες χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, έδρες και εταιρικά σχήματα, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, καταδεικνύει τον σημαντικό βαθμό διασύνδεσής τους.

Η δραστηριότητα του δικτύου επικεντρωνόταν κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις φέρεται να χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

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Μόνο στις περιπτώσεις που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα, οι εικονικές συναλλαγές φέρεται να ανέρχονται συνολικά σε σχεδόν 99 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ηλεκτρονικό κατάστημα, φυσικό κατάστημα και εισαγωγική εταιρεία.

Από την εξέταση των φορολογικών στοιχείων και των παραστατικών για τις δηλωθείσες ενδοκοινοτικές συναλλαγές προέκυψε ακόμη ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του δικτύου εμφανίζονταν να συναλλάσσονται με τις ίδιες εταιρείες του εξωτερικού, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τις ίδιες εταιρικές σφραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και άλλα εμπορικά χαρακτηριστικά.

Στην υπόθεση φέρονται επίσης να εμπλέκονται αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη δρομολογήσει διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 τεμάχια προϊόντων απομίμησης.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αρχές εξετάζουν το σύνολο των διασυνδέσεων και των συναλλαγών προκειμένου να αποτυπωθεί η πλήρης έκταση του κυκλώματος.