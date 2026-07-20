Οι αιτήσεις πληρωμής θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ για τις ειδικές περιπτώσεις η σχετική προθεσμία παρατείνεται έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Παράταση στις προθεσμίες υλοποίησης των δράσεων και υποβολής αιτήσεων πληρωμής προβλέπεται για το πρόγραμμα χρηματοδότησης της προώθησης ελληνικών κρασιών σε αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17 Ιουλίου 2026.

Η νέα ρύθμιση αφορά τα προγράμματα που εγκρίθηκαν εντός του 2026 και προβλέπει ότι ο έλεγχος των σχετικών αιτήσεων θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός πέντε μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Παράλληλα, οι δικαιούχοι αποκτούν περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση των ενεργειών προώθησης, με τη νέα καταληκτική ημερομηνία να ορίζεται στις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Οι αιτήσεις πληρωμής θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ για τις ειδικές περιπτώσεις η σχετική προθεσμία παρατείνεται έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Αντίθετα, για τα προγράμματα που είχαν εγκριθεί το 2025 δεν επέρχεται καμία αλλαγή. Οι αιτήσεις πληρωμής εξακολουθούν να υποβάλλονται με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, έως τις 10 Αυγούστου ή, στις ειδικές περιπτώσεις, έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

Την απόφαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης, ο υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γεώργιος Πιτσιλής.