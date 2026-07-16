Εάν μια επιχείρηση σταματήσει ξαφνικά να διαβιβάζει αποδείξεις, εμφανίσει σημαντική μείωση στις συναλλαγές που αποστέλλονται ή παρουσιάσει ασυνήθιστη μεταβολή στον τζίρο της, το σύστημα θα μπορεί να εντοπίζει άμεσα την απόκλιση και να ενεργοποιεί ηλεκτρονικό «συναγερμό»

Ριζικά αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο η ΑΑΔΕ παρακολουθεί τις συναλλαγές των επιχειρήσεων, καθώς το νέο σύστημα που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2026 θα επιτρέπει στη φορολογική διοίκηση να έχει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο εικόνα για τις αποδείξεις και τον τζίρο κάθε επιχείρησης.

Η βασική αλλαγή σε σχέση με σήμερα αφορά τον χρόνο διαβίβασης των στοιχείων. Με το υφιστάμενο σύστημα e-send, τα δεδομένα από τις αποδείξεις φθάνουν στην ΑΑΔΕ ανά ώρα ή ακόμη και ανά τρίωρο. Με την αναβάθμιση του συστήματος, κάθε απόδειξη θα διαβιβάζεται σχεδόν αμέσως μετά την έκδοσή της, περιορίζοντας δραστικά τη χρονική υστέρηση και δίνοντας στις φορολογικές αρχές πολύ πιο άμεση εικόνα της εμπορικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, αλλάζει και ο τρόπος αξιοποίησης των δεδομένων. Σήμερα η ΑΑΔΕ λαμβάνει καθημερινά εκατομμύρια εγγραφές από τις ταμειακές μηχανές, όμως ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών δυσκολεύει την άμεση επεξεργασία τους για ελεγκτικούς σκοπούς. Με το νέο σύστημα, τα δεδομένα δεν θα συλλέγονται απλώς, αλλά θα αναλύονται συνεχώς και αυτοματοποιημένα από ειδικούς αλγορίθμους και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Έτσι, εάν μια επιχείρηση σταματήσει ξαφνικά να διαβιβάζει αποδείξεις, εμφανίσει σημαντική μείωση στις συναλλαγές που αποστέλλονται ή παρουσιάσει ασυνήθιστη μεταβολή στον τζίρο της, το σύστημα θα μπορεί να εντοπίζει άμεσα την απόκλιση και να ενεργοποιεί ηλεκτρονικό «συναγερμό».

Σε αντίθεση με το σημερινό καθεστώς, όπου τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να διαπιστωθούν εκ των υστέρων ή στο πλαίσιο ενός στοχευμένου φορολογικού ελέγχου, η νέα υποδομή θα ενημερώνει αυτομάτως τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Ταυτόχρονα, θα μπορεί να αποστέλλεται μήνυμα και στην ίδια την επιχείρηση, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν η διακοπή ή η μεταβολή οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα, προσωρινή αναστολή λειτουργίας ή άλλη αιτία.

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Στοχευμένοι έλεγχοι, διασύνδεση POS και ψηφιακό GPS στα φορτία

Η ενεργοποίηση μιας ειδοποίησης δεν θα σημαίνει, πάντως, ότι θα ακολουθεί αυτομάτως επιτόπιος έλεγχος. Οι περιπτώσεις θα αξιολογούνται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η εποχικότητα, το μέγεθος και το αντικείμενο της επιχείρησης, οι προηγούμενες φορολογικές επιδόσεις της και το ιστορικό συμμόρφωσής της.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η ενίσχυση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS. Στόχος είναι κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται μέσω POS να αντιστοιχεί υποχρεωτικά σε συναλλαγή καταγεγραμμένη στην ταμειακή μηχανή, με τα σχετικά στοιχεία να φθάνουν αυτόματα και σχεδόν άμεσα στην ΑΑΔΕ.

Στην πράξη, η φορολογική διοίκηση περνά από ένα σύστημα στο οποίο συγκεντρώνει τεράστιο όγκο δεδομένων και αναζητεί εκ των υστέρων πιθανές παραβάσεις, σε ένα μοντέλο σχεδόν συνεχούς ψηφιακής εποπτείας. Η ΑΑΔΕ θα μπορεί να παρακολουθεί τη ροή των συναλλαγών, να εντοπίζει ασυνήθιστες μεταβολές την ώρα που συμβαίνουν και να κατευθύνει ταχύτερα τους ελέγχους στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν αυξημένο φορολογικό κίνδυνο.

Αλλαγές έρχονται και στον έλεγχο της διακίνησης εμπορευμάτων. Η ΑΑΔΕ αναπτύσσει νέο σύστημα παρακολούθησης φορτηγών, βυτιοφόρων και εμπορευματοκιβωτίων με τη χρήση συσκευών GPS. Μέσω του νέου δικτύου, οι ελεγκτικές και τελωνειακές αρχές θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία φορτίων και να εντοπίζουν αποκλίσεις από τις δηλωμένες διαδρομές.