Είμαστε σε κλιό έντονης ζέστη είπε ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης ενώ πρόσθεσε πως μετά από αυτό το κύμα ζέστης έρχεται «επικίνδυνη εβδομάδα».

Σε συνθήκες έντονης ζέστης εισέρχεται η χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του OPEN, Κλέαρχου Μαρουσάκη. Όπως ανέφερε, οι πιο ζεστές ημέρες θα είναι η Κυριακή, η Δευτέρα και πιθανότατα η Τρίτη, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40, ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τις ηπειρωτικές περιοχές της νότιας Ελλάδας. «Αν και αρχικά γνωρίζαμε ότι οι πιο ζεστές ημέρες θα περιορίζονταν στο Σαββατοκύριακο, τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία μεταθέτουν την κορύφωση του κύματος ζέστης έως και την Τρίτη. Στη συνέχεια, ψυχρές αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και βροχές, ακόμη και καταιγίδες», ανέφερε.

Έως 41 βαθμοί σε ηπειρωτικές περιοχές

Σήμερα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 36 βαθμούς, ενώ από αύριο θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς τη Δευτέρα.

Σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπου δεν θα επηρεάζουν τα μελτέμια, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 41 βαθμούς έως και την Τρίτη. Μεταξύ αυτών είναι η κεντρική Μακεδονία, το εσωτερικό της Θεσσαλίας, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος.

Για σήμερα, το καιρικό μοτίβο παραμένει αμετάβλητο. Η μοναδική διαφοροποίηση, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αφορά την ανάπτυξη νεφώσεων αστάθειας σε τμήματα του ηπειρωτικού κορμού, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή καταιγίδες.

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Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι, με ένταση έως και 7 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες, ενώ στην Κρήτη ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, αγγίζοντας τα επίπεδα θυέλλης.

Στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και μεταξύ 35 και 37 βαθμών στα νησιά του Αιγαίου. Στην Αττική αναμένονται γενικά αίθριες συνθήκες, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 37 βαθμούς και τους ανέμους να ενισχύονται έως τα 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα ξεκινήσει με καλό καιρό, όμως τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν ασθενείς, τοπικές βροχές χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τρίτη έρχεται αλλαγή του καιρού

Οι θερμές αέριες μάζες που κινούνται από τη βόρεια Αφρική, αφού επηρέασαν την Ιβηρική Χερσόνησο και την Ιταλία, επεκτείνονται πλέον και προς την Ελλάδα, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η θερμή εισβολή δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Από την Τρίτη και στη συνέχεια, ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν προς τη χώρα μας και θα συγκρουστούν με τις θερμές, δημιουργώντας ιδιαίτερα άστατες καιρικές συνθήκες.

Το αποτέλεσμα θα είναι η εκδήλωση βροχών, καταιγίδων και κατά τόπους χαλαζοπτώσεων από το απόγευμα της Τρίτης και για διάστημα τριών έως πέντε ημερών. Όπως προειδοποίησε ο μετεωρολόγος, η ερχόμενη εβδομάδα ενδέχεται να αποδειχθεί «επικίνδυνη».

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