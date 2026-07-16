Η έκθεση, την οποία συνέταξαν οι μκο Human Rights Watch (HRW) και American Civil Liberties Union, αριθμεί δεκάδες σελίδες και είναι βασισμένη σε 80 συνεντεύξεις τις οποίες διενήργησε η HRW με κρατούμενους, οι οποίες επικεντρώθηκαν στις συνθήκες κράτησής τους στο κέντρο κράτησης East Montana.

Κρατούμενοι σε κέντρο κράτησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE) στο Τέξας κατήγγειλαν σε δύο οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι ξυλοκοπήθηκαν από φρουρούς ασφαλείας, στερήθηκαν ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και παρεμποδίστηκαν από το να έρθουν σε επαφή με την οικογένειά τους και τους δικηγόρους τους, σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε χθες, Τετάρτη, στη δημοσιότητα.

Η έκθεση, την οποία συνέταξαν οι μκο Human Rights Watch (HRW) και American Civil Liberties Union, αριθμεί δεκάδες σελίδες και είναι βασισμένη σε 80 συνεντεύξεις τις οποίες διενήργησε η HRW με κρατούμενους, οι οποίες επικεντρώθηκαν στις συνθήκες κράτησής τους στο κέντρο κράτησης East Montana, που βρίσκεται στη στρατιωτική βάση Fort Bliss του αμερικανικού στρατού, στο Ελ Πάσο.

«Κρατούμενοι στο East Montana ανέφεραν συστηματικούς ξυλοδαρμούς και άλλου είδους υπερβολική βία από φρουρούς ασφαλείας, χρόνιο υποσιτισμό και ανθυγιεινές και ταπεινωτικές συνθήκες διαβίωσης. Συνολικά, αυτές οι συνθήκες παραβιάζουν τη θεμελιώδη προστασία με βάση το αμερικανικό και το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων", αναφέρει η έκθεση επικαλούμενη συνεντεύξεις.

Η έκθεση είναι η πιο πρόσφατη από μια σειρά ερευνών που καταγράφουν κακοποιήσεις στις εγκαταστάσεις αυτές, στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ.

Διαψεύδει το υπουργείο

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, στο οποίο υπάγεται η ICE, αναφέρει σε ανακοίνωση που επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι καταγγελίες για απάνθρωπες συνθήκες στις εγκαταστάσεις αυτές είναι «κατηγορηματικά ψευδείς».

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Το υπουργείο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από το Reuters, ενώ διέψευσε ότι κρατούμενοι υφίσταντο κακοποίηση και ξυλοδαρμούς τονίζοντας ότι η ICE λαμβάνει στα σοβαρά την ασφάλεια και την υγεία όσων κρατούνται.

Στο παρελθόν έχει εκδώσει παρόμοιες ανακοινώσεις, όταν είχε ερωτηθεί σχετικά με καταγγελίες για κακοποίηση σε διάφορες εγκαταστάσεις της ⁠ICE.

Μαρτυρίες

Ένας κρατούμενος, ο οποίος αναφέρεται στην έκθεση ως Ισμαήλ Μ., 28 ετών, από την Ονδούρα, δήλωσε ότι βίωνε καταθλιπτικά επεισόδια και είχε αυτοκτονικές σκέψεις κατά την μεγαλύτερη από πέντε μήνες κράτησή του.

«Μερικές φορές κοιτάζω τα σεντόνια μου και αναρωτιέμαι αν θα ήταν πιο εύκολο να κρεμαστώ αντί να προσπαθώ να επιβιώσω από αυτά τα βασανιστήρια», φέρεται να είπε.

Το κέντρο κράτησης East Montana έχει επανειλημμένα δεχτεί κριτική από υποστηρικτές της μετανάστευσης.

Δεν συνέταξε εκθέσεις για τη χρήση βίας στους χώρους του, δεν χορήγησε φαρμακευτική αγωγή σε σοβαρά άρρωστους κρατούμενους και σπατάλησε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια των φορολογουμένων μέσω βιαστικών συμβάσεων, ανέφερε έκθεση της εποπτικής αρχής της κυβέρνησης των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αναθέσει στην ICE μια εκστρατεία καταστολής της μετανάστευσης και απελάσεων, η οποία έχει καταδικασθεί από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως παραβίαση της ελευθερίας του λόγου και του δικαιώματος στις προσήκουσες διαδικασίες.

Οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι η καταστολή έχει δημιουργήσει μη ασφαλές περιβάλλον, ειδικά για τις εθνοτικές μειονότητες, οι οποίες έχουν εκφράσει ανησυχίες για φυλετικό χαρακτηρισμό.

Ο Τραμπ λέει ότι οι ενέργειές του στοχεύουν στη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας. Περίπου 50 άνθρωποι έχουν πεθάνει υπό κράτηση από την ICE σε όλη τη χώρα από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ