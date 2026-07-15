Λόγω έργων της ΕΥΔΑΠ σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης.

Πτώση πίεσης του νερού, έως και πλήρης διακοπή της υδροδότησης, θα σημειωθεί σε τέσσερις δήμους της Αττικής από απόψε έως και το πρωί της Πέμπτης, λόγω έργων της ΕΥΔΑΠ.

Ειδικότερα, η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε πως λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, θα σημειωθεί ενδεχόμενη πτώση πίεσης έως και πλήρης διακοπή της υδροδότησης στις εξής περιοχές:

Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Δήμος Κορυδαλλού (περιοχή Άνω Κορυδαλλός)

Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη (περιοχή Άνω Νεάπολη)

Δήμος Περάματος

Η ειδοποίηση για πτώση πίεσης ή διακοπή υδροδότησης αφορά το χρονικό διάστημα από τις 23:00 της Τετάρτης (15/7) έως τις 10:00 της Πέμπτης (16/7). Η ΕΥΔΑΠ συνιστά λελογισμένη χρήση του νερού κατά τη διάρκεια των εργασιών. Τέλος, επισημαίνει πως θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας των εργασιών και την ταχύτερη αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.