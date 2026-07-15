Μια εντυπωσιακή ψαριά σημειώθηκε στα νερά της Εύβοιας, όπου ένας ψαράς κατάφερε να βγάλει από τη θάλασσα μια τεράστια συναγρίδα βάρους 7 κιλών. Ο Βαγγέλης Σταύρου ήταν ο τυχερός ψαράς που σύμφωνα με το evima.gr κατάφερε να πιάσει το μεγάλο ψάρι, το οποίο ξεχώρισε αμέσως για το μέγεθός του και έγινε θέμα συζήτησης στους φίλους της θάλασσας.
Η συναγρίδα των 7 κιλών αποτελεί μια διόλου ευκαταφρόνητη ψαριά και αποτελεί ξεχωριστή επιτυχία για κάθε ερασιτέχνη ψαρά. Η φωτογραφία με την εντυπωσιακή ψαριά έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα, με πολλούς να σχολιάζουν το μέγεθος του ψαριού και να συγχαίρουν τον ψαρά για την επιτυχία του.