Η φωτογραφία με την εντυπωσιακή ψαριά έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα.

Μια εντυπωσιακή ψαριά σημειώθηκε στα νερά της Εύβοιας, όπου ένας ψαράς κατάφερε να βγάλει από τη θάλασσα μια τεράστια συναγρίδα βάρους 7 κιλών. Ο Βαγγέλης Σταύρου ήταν ο τυχερός ψαράς που σύμφωνα με το evima.gr κατάφερε να πιάσει το μεγάλο ψάρι, το οποίο ξεχώρισε αμέσως για το μέγεθός του και έγινε θέμα συζήτησης στους φίλους της θάλασσας.

Η συναγρίδα των 7 κιλών αποτελεί μια διόλου ευκαταφρόνητη ψαριά και αποτελεί ξεχωριστή επιτυχία για κάθε ερασιτέχνη ψαρά. Η φωτογραφία με την εντυπωσιακή ψαριά έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα, με πολλούς να σχολιάζουν το μέγεθος του ψαριού και να συγχαίρουν τον ψαρά για την επιτυχία του.