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Συναγερμός για νέα φωτιά στη Θεσσαλονίκη, μήνυμα «112» στους κατοίκους στη Νεοχωρούδα.

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή της Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης.

Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς, ήχησε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για την αντιμετώπιση του μετώπου έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 31 πυροσβέστες, 12 πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη.

Το μήνυμα του 112

Λόγω της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους πολίτες της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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