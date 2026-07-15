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Από αέρος επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στο μέτωπο.

Μεγάλη φωτιά μαίνεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Γύθειο Λακωνίας, με το μέτωπο να εξελίσσεται κοντά σε δασική έκταση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 16:00 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 19 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες και 5 πυροσβεστικά οχήματα

Από αέρος επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στο μέτωπο.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Στο σημείο έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.