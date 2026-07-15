Η Λεπέν ...ζήλεψε την «Αναγέννηση» του Μακρόν.

Το κόμμα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν μηνύει την αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές Μαρίν Λεπέν για το όνομα στην προεκλογική της καμπάνια.

Το κόμμα «Renaissance» (Αναγέννηση) ισχυρίζεται ότι το σλόγκαν της Λεπέν «Για τη Γαλλία, η Αναγέννηση» ισοδυναμεί με «μη εξουσιοδοτημένη ιδιοποίηση της πολιτικής ταυτότητας και των εμπορικών σημάτων του».

Η Μαρίν Λεπέν άρχισε και επίσημα την περασμένη εβδομάδα την προεκλογική της μάχη, αφού το δικαστήριο την απάλλαξε παρά το γεγονός ότι έχει κριθεί ένοχη για υπεξαίρεση κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια επιμένει να αρνείται τις κατηγορίες και έχει ασκήσει έφεση στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας.

{https://x.com/MLP_officiel/status/2074570589180715320}

Η ακροδεξιά ηγέτιδα, η οποία έχει υπάρξει υποψήφια στις τρεις τελευταίας προεδρικές μάχες, αποκάλυψε την αφίσα της προεκλογικής της καμπάνιας όπου παρουσίασε το νέο της σλόγκαν.

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«Η ταυτότητα της Αναγέννησής μας, που έχει καθορίσει την πολιτική μας κίνηση στη Γαλλία και την Ευρώπη από το 2019, δεν μπορεί να υπεξαιρείται με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία σύγχυσης στους ψηφοφόρους» ανέφερε σε δήλωσή του το κόμμα του Μακρόν.

Ο νυν ηγέτης του κόμματος Αναγέννηση, ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, έχει ήδη ανακοινώσει τη δική του υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές της επόμενης χρονιάς.

Προβάδισμα για τη Λεπέν στις δημοσκοπήσεις

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία θα διεξαχθεί στις 18 Απριλίου του 2027, με την Λεπέν να φαίνεται να κερδίζει άνετα, τουλάχιστον όπως καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις.

«Πέτα από το νομικό ζήτημα, η κίνηση αυτή υπογραμμίζει το ποιοι είμαστε» ανέφερε το κόμμα Μακρόν. «Η Αναγέννηση υποστηρίζει ένα ανθρωπιστικό, ευρωπαϊκό και ρεπουμπλικανικό όραμα, που βασίζεται στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και του σεβασμού των κοινών μας αρχών» συνεχίζει.

Ερωτώμενη την περασμένη εβδομάδα για την ομοιότητα ανάμεσα στα δύο ονόματα, η Λεπέν αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση και δήλωσε στους δημοσιογράφους πως το σλόγκαν επιλέχθηκε επειδή «η ουσία της καμπάνιας της είναι να εργαστούν πάνω στην αναγέννηση» των θεσμών της Γαλλίας.

Με πληροφορίες του Politico





