Καθώς ο Μακρόν δεν μπορεί συνταγματικά να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία, αρκετοί θέλουν να τον αντικαταστήσουν.

Οι Γάλλοι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες για να εκλέξουν νέο πρόεδρο στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου του επόμενου έτους, σύμφωνα με δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους στους οποίους παραχωρήθηκε ανωνυμία για να μιλήσουν για μια απόφαση που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, αναφέρει το Politico.

Οι λεπτομέρειες των εκλογών, που αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από την τοπική εφημερίδα «Ouest France», αναμένεται να ανακοινωθούν δημόσια μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σήμερα Τετάρτη.

Δεδομένων των νομικών και συνταγματικών περιορισμών, οι μόνες άλλες διαθέσιμες ημερομηνίες ήταν η 11η και η 25η Απριλίου. Ωστόσο, με τις ημερομηνίες που επιλέχθηκαν, οι εκλογές θα διεξαχθούν πιο κοντά στις 13 Μαΐου, οπότε και λήγει η δεύτερη θητεία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος ο Μακρόν

Καθώς ο Μακρόν δεν μπορεί συνταγματικά να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία, αρκετοί θέλουν να τον αντικαταστήσουν. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται δύο από τους πρώην πρωθυπουργούς του, ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Γκαμπριέλ Ατάλ, καθώς και ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Λεπέν ή Μπαρντελά;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση στο ακροδεξιό κόμμα «Εθνικός Συναγερμός», όπου δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν θα είναι υποψήφια η Μαρίν Λεπέν ή ο ανερχόμενος πολιτικός Ζορντάν Μπαρντελά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η τελική απόφαση εξαρτάται από δικαστική εξέταση της έφεσης της Λεπέν, μετά την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την πενταετή απαγόρευση συμμετοχής σε δημόσια αξιώματα που της έχει επιβληθεί.

Με πληροφορίες από Poltiico