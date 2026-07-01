Ο Εισαγγελέας έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι οικοδομικοί κανόνες στο εργοτάξιο που εφάπτεται με την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, διέταξε ο Εισαγγελέας ενώπιον του οποίου οδηγήθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση.

Ο Εισαγγελέας έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες της οικοδομής, ο εργολάβος, και δύο μηχανικοί που εκτελούσαν εργασίες στο σημείο, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες μετά την κατάρρευση του κτιρίου επί της οδού Αλκμήνης στα Κάτω Πετράλωνα.

Στο πλαίσιο της έρευνας πάντως που είναι σε εξέλιξη, στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει εργασίες που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο όπου επρόκειτο να ανεγερθεί πολυκατοικία και δη τα μέτρα αντιστήριξης που είχαν ληφθεί.

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Σωτήρια η αυτοψία μηχανικού

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή της τραγωδίας έπαιξε μια ιδιώτης μηχανικός, η οποία δεν είχε καμία σχέση με το έργο της υπό ανέγερση οικοδομής. Η μηχανικός κλήθηκε από την κόρη ηλικιωμένης ενοίκου, όταν η τελευταία παρατήρησε από το προηγούμενο βράδυ έντονες ρωγμές στο διαμέρισμά της.

Κατά την αυτοψία, η μηχανικός διαπίστωσε ότι είχε δημιουργηθεί μεγάλο κενό μεταξύ της πολυκατοικίας και του διπλανού κτηρίου, ένδειξη ότι το κτήριο είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση. Αμέσως ειδοποίησε τους ενοίκους των επτά διαμερισμάτων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και αρκετοί, υποψιασμένοι πια, κάποια σημάδια αποκόλλησης από το διπλανό κτίριο, έφυγαν.

Την επόμενη μέρα η πολυκατοικία κατέρρευσε. Μία ηλικιωμένη, που διέμενε σε διαμέρισμα του ημιώροφου και δεν είχε φύγει, σώθηκε επειδή είχε βγει για λίγα λεπτά σε κοντινό φούρνο, την ώρα που σημειώθηκε η κατάρρευση.

Μετά την κατάρρευση σήμανε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της 1ης ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ενδεχομένως τέσσερα άτομα να είχαν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια. Ωστόσο, σταδιακά επιβεβαιώθηκε ότι όλοι οι ένοικοι ήταν ασφαλείς, ενώ μία γυναίκα που αρχικά αναζητούνταν εντοπίστηκε τελικά στο Ναύπλιο. Οι έρευνες συνεχίστηκαν για αρκετές ώρες, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να βρίσκονταν κάτω από τα ερείπια εργαζόμενοι ή άλλα άτομα. Τελικά δεν εντοπίστηκε κανένας εγκλωβισμένος.

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Μαρτυρίες

Όπως αναφέρει κάτοικος της περιοχής, δίπλα απ' αυτή την πολυκατοικία θα χτιζόταν κάποιο άλλο ακίνητο «κι έσκαβαν βαθιά». «Όταν σκάβεις βαθιά το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι στηρίζεις τον ήδη υπάρχοντα οργανισμό των διπλανών για να μην φύγει. Αυτοί έσκαψαν βρήκαν τα πέδιλα και απ' ό,τι μάθαμε θα έρχονταν σήμερα να έβαζαν δύο στηρίγματα. Δεν είχαν ενημερώσει να φύγουμε, ωστόσο, ένας συγγενής ενοίκου είδε το πρωί ότι κάτι συμβαίνει με την πολυκατοικία και πλέον άρχισαν να ενημερώνουν και να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω. Έτσι σώθηκε ο κόσμος».

Ένοικος της πολυκατοικίας δήλωσε ότι έφυγε το πρωί «ζωντανή» από την πόρτα του σπιτιού της για να πάει στη δουλειά της, «απλά πλέον δεν έχω σπίτι να γυρίσω» και προσέθεσε ότι πρόκειται για πολυκατοικία «που δεν έπεσε ούτε το ‘99 με τους σεισμούς».

Όπως αναφέρει εργαζόμενη της περιοχής, στο οικόπεδο δίπλα από την πολυκατοικία γίνονταν εργασίες εδώ και 2-3 εβδομάδες. «Το πρωί σήμερα ήταν σε εξέλιξη εργασίες, δύο μπετονιέρες είχαν αποκλείσει τον δρόμο και ξαφνικά το κτίριο κατέρρευσε», ανέφερε.