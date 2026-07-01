«Άνοιξε τα μάτια της κι είδε το σπίτι της να γίνεται χαλάσματα»: Η αποκαλυπτική μαρτυρία για όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.

Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί η εικόνα της τετραώροφης πολυκατοικίας που μεταμορφώθηκε σε ερείπια στα Πετράλωνα, εν μέσω εργασιών εκσκαφής σε διπλανό οικόπεδο.

Από την πρώτη στιγμή, αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν την κατάρρευση ως αιφνίδια και βίαιη, με το κτίριο να υποχωρεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, «σαν χάρτινος πύργος». Για αυτό, άλλωστε, τις πρώτες ώρες υπήρξε έντονη ανησυχία για εγκλωβισμένους στο σημείο.

Αυτό που αποκαλύφθηκε, ωστόσο, ήταν πως αφενός υπήρξαν προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν - ακόμη και 15 μέρες πριν - αλλά και πως το σπίτι είχε πάρει κλίση ήδη από το πρωί της Τρίτης.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ότι λίγο πριν την κατάρρευση είχαν γίνει αντιληπτοί κραδασμοί, ενώ επιχειρήθηκε - όπως λένε - ρίψη σκυροδέματος για προσωρινή σταθεροποίηση του εδάφους, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η επιδείνωση της κατάστασης.

{https://www.tiktok.com/@vaggelisromp/photo/7657166509671714070?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία της κόρης μιας ενοίκου της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22.

«Η μαμά μου που μένει στον 1ο όροφο, ξύπνησε στις 9 η ώρα το πρωί και άκουσε κάτι ήχους στο σαλόνι το οποίο είναι μεσοτοιχία με την διπλανή πολυκατοικία. Βγήκε στο μπαλκόνι, και είδε μία τεράστια ρωγμή. Πήραμε τηλέφωνο τη μηχανικό μας η οποία βρισκόταν κάπου στην περιοχή και ήρθε».

Παράλληλα, εξήγησε ότι η κατάσταση ήταν έκρυθμη τις τελευταίες ημέρες λόγω των εργασιών στο διπλανό οικόπεδο:

«Κατέβηκαν κάτω και συζητούσαν. Δίπλα υπήρχε ένα σπίτι με μία αποθήκη το οποίο γκρεμίστηκε και ξεκινούσαν τις διαδικασίες ανοικοδόμησης. Χθες και σήμερα ήταν στο τελικό στάδιο της εκσκαφής. Από χθες μέχρι σήμερα έσκαβαν και ήταν πάρα πολύ έντονος ο θόρυβος μέσα στο σπίτι και το σπίτι έτριζε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmzd6l0o0o9?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Είχε πάρει κλίση 15%»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αντίδραση των υπευθύνων του υπό ανέγερση έργου, οι οποίοι, σύμφωνα με την καταγγελία, υποτίμησαν πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης:

«Η μητέρα μου και η μηχανικός κατέβηκαν κάτω και μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση, όπως είπαν οι μηχανικοί του έργου που ήταν προς ανέγερση. Είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά και κάλεσαν να σταλεί τσιμέντο ταχείας πήξεως.

Έλεγαν "Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κανένα θέμα". Κάποιος από τους μηχανικούς, της είπε γελώντας: "Μην ανησυχείτε, και η Πίζα (ενν. ο Πύργος της Πίζας) γέρνει αλλά δεν έχει πέσει"», τόνισε η κόρη της ενοίκου.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η κατάρρευση ήταν θέμα χρόνου.

«Η μηχανικός είπε: "Δεν ανεβαίνει κανείς επάνω". Χτύπησαν τα κουδούνια να κατέβουν όλοι κάτω. Όποιος μετά ανέβαινε επάνω, το έκανε με δική του ευθύνη. Η μαμά μου χτύπησε τα κουδούνια έτσι ώστε να φύγουν όλοι. Δεν ξέρω αν πήγε "πόρτα-πόρτα" γιατί μετά δεν την άφηναν. Κι όπως στέκονταν έξω η μαμά μου με τη μηχανικό, έγειρε το σπίτι και έπεσε».

«Στο σπίτι είμαστε απ’ το 1974, ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό», σημείωσε η γυναίκα. «Κι η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της, κι είδε το σπίτι της που γκρεμιζόταν, μαζί με όλα της τα πράγματα. Σημαντικό είναι ότι δεν υπήρχε αγνοούμενος ή νεκρός – αν υπήρχε δεν θα τα συζητούσα όλα αυτά, δεν το συζητώ. Η μαμά μου όμως, είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα».

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, οι προσαχθέντες (μηχανικοί, εργολάβος και ιδιοκτήτες της υπό ανέγερσης οικοδομής), υποστηρίζουν ότι πριν ξεκινήσουν οι εργασίες εκσκαφής το πρωί ενημέρωσαν όλους τους ενοίκους της πολυκατοικίας να αποχωρήσουν, επειδή θα υπήρχε πολλή φασαρία και έντονες δονήσεις.