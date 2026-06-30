«Πέρασα από την πολυκατοικία 20 λεπτά πριν την πτώση της», είπε καταστηματάρχης από την περιοχή.

«Γίνονταν κάποιες εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής, στο ακριβώς διπλανό οικόπεδο. Είκοσι λεπτά πριν πέσει, δεν φαινόταν κάτι, εγώ πέρασα απέξω», δήλωσε ιδιοκτήτης καταστήματος στην περιοχή των Πετραλώνων όπου κατέρρευσε πολυκατοικία. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κάτοικος πρόσθεσε: «Τώρα, αν είχαν προλάβει να το εκκενώσουν ή όχι, δεν μπορώ να το γνωρίζω».

Ο ίδιος τόνισε ότι οι οικοδομικές εργασίες είχαν ξεκινήσει εδώ και μήνες: «Είχε κατεδαφιστεί ένα μικρό, παλιό κτίριο και είχε ξεκινήσει στην ανέγερση νέας οικοδομής».

Για τη στιγμή της κατάρρευσης, είπε: «Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος, πιο εκκωφαντικός. Στην αρχή δεν έδωσα σημασία, αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σηκώθηκε ένα τεράστιο νέφος σκόνης και τότε βγήκα και κατάλαβα ότι είχε καταρρεύσει το κτίριο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmcmvtj0tvt?integrationId=40599y14juihe6ly}