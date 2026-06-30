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Κατέρρευσε τμηματικά τετραώροφη πολυκατοικία.

Συγκλονιστικές είναι οι πρώτες εικόνες από τα Πετράλωνα μετά απο κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πολυκατοικία αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα και ήταν κατοικήσιμη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διπλανή πολυκατοικία πραγματοποιούνταν εργασίες στα θεμέλια με σκοπό την ανέγερσή της.

Στο σημείο έχουν σπεύσει άνδρες της ΕΜΑΚ. Παράλληλα βρίσκονται ήδη 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης.

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Εχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο.

Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου και οι μηχανικοί έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων.

{https://www.youtube.com/watch/vjo2lUmOYek}

Πηγή φωτο: Eurokinissi