Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (07/08) στο ισόγειο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών λίγο πριν τη συμβολή των Λεωφόρων Αμφιθέας και Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάληρο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 21:25, με την κινητοποίηση να είναι άμεση.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2085813864650649932}
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική εκκενώθηκαν προοληπτικά τα διαμερίσματα πάνω από την επιχείρηση εξαιτίας του πυκνού καπνού.
Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς είναι υπό διερεύνηση.