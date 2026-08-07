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Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (07/08) στο ισόγειο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών λίγο πριν τη συμβολή των Λεωφόρων Αμφιθέας και Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάληρο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 21:25, με την κινητοποίηση να είναι άμεση.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2085813864650649932}

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική εκκενώθηκαν προοληπτικά τα διαμερίσματα πάνω από την επιχείρηση εξαιτίας του πυκνού καπνού.

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Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς είναι υπό διερεύνηση.