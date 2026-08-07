Η ζέστη «απειλεί» ολόκληρη τη χώρα το Σαββατοκύριακο με το αυγουστιάτικο μελτέμι να ενισχύεται σταδιακά.

«Καμίνι» θα είναι ολόκληρη η χώρα το Σαββατοκύριακο με τα μελτέμια και τη ζέστη να συνθέτουν ένα δύσκολο σκηνικό.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του εξηγεί πως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στα θαλάσσια περάσματα προς την Κρήτη αναμένονται άνεμοι 5 έως 6 μποφόρ, ενώ κατά τόπους, οι εντάσεις ενδέχεται να προσεγγίσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Στην ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς σημειώνει πως «το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι άνεμοι στο Αιγαίο εμφανίζονται γενικά μέτριοι έως ισχυροί, χωρίς ακόμη να έχουν οργανωθεί παντού σε πολύ υψηλές εντάσεις. Από την Κυριακή 9 Αυγούστου όμως και κυρίως τη Δευτέρα 10, η βόρεια ροή γίνεται σαφώς πιο οργανωμένη και καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του Αιγαίου.

{https://x.com/KolydasT/status/2085670436369485898}

»Στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, αλλά και στις Κυκλάδες και στα περάσματα προς την Κρήτη, διακρίνεται εκτεταμένη ζώνη 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά σε θαλάσσιες περιοχές με ευνοϊκή γεωμορφολογία οι εντάσεις μπορούν να πλησιάζουν τα 7 μποφόρ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το Στενό Καφηρέα, η περιοχή Άνδρου–Τήνου, το κεντρικό Αιγαίο και το Ικάριο, όπου η ροή παραμένει πιο ενισχυμένη και επίμονη. Η εικόνα του μοντέλου δεν παραπέμπει σε μια σύντομη ενίσχυση λίγων ωρών, αλλά σε μια περισσότερο οργανωμένη περίοδο βορείων ανέμων. Αυτό έχει πρακτική σημασία για τη ναυσιπλοΐα, ιδιαίτερα για μικρότερα σκάφη και για τα διανησιωτικά περάσματα.

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{https://www.youtube.com/watch?v=8D7YElOwBNg}

»Αντίθετα, στο Ιόνιο η εικόνα είναι σαφώς ηπιότερη. Οι άνεμοι παραμένουν γενικά χαμηλότερης έντασης και δεν εμφανίζεται αντίστοιχη εκτεταμένη περιοχή ισχυρών ανέμων. Ο υετός στο βίντεο είναι γενικά περιορισμένος και τοπικός. Δεν διακρίνεται οργανωμένο επεισόδιο βροχοπτώσεων για τη χώρα. Η θερμοκρασία παραμένει σε καλοκαιρινά επίπεδα, με υψηλότερες τιμές στα δυτικά και ηπειρωτικά, όμως η ενισχυμένη βόρεια ροή στο Αιγαίο λειτουργεί ανασχετικά για την άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά.

Προσοχή χρειάζεται την Κυριακή και τη Δευτέρα καθώς ενισχύονται τα μελτέμια.

{https://x.com/KolydasT/status/2085682312025391535}

Πού θα «χτυπήσει» 40άρια

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Mega Χριστίνα Ρήγου, η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου.

Σε επίπεδο ανέμων το μελτέμι παραμένει ισχυρό στο Αιγαίο, ενώ θα φτάσει τη Δευτέρα ακόμα και τα 8 μποφόρ. Το ίδιο σκηνικό θα επιμείνει μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο με αυξομοιώσεις. Την ίδια ώρα επιστρέφει η αστάθεια, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορισμένες κυρίως βόρειες περιοχές της χώρας θα σημειωθούν βροχές και μπόρες κυρίως την Κυριακή.

Παράλληλα, στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάσει τοπικά 39 και 40 βαθμούς Κελσίου τοπικά ενώ στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία αλλά και την Αιτωλοακαρνανία τοπικά το θερμόμετρο θα αγγίξει του 40 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές η ζέστη θα είναι πιο υποφερτή λόγω του μελτεμιού. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι 6-7 μποφόρ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τη Δευτέρα τα μελτέμια θα ενταθούν στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ, κάτι που εντείνει την επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkiw3cjv0j6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην Αττική η θερμοκρασία το Σάββατο θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και στα ανατολικά θα είναι 3 - 4 βαθμούς χαμηλότερη. Παράλληλα οι άνεμοι θα κυμανθούν μεταξύ 4-5 μποφόρ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkix6ib4f76p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης για την εκδήλωση πυρκαγιών το Σάββατο η Κρήτη, η Χίος, τα Ψαρά, Σάμος και η Ικαρία είναι σε πολύ υψηλό κίνδυν ενώ σε υψηλό κίνδυνο τίθενται αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2085673748204511654}





