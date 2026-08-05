Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις επιπτώσεις του καύσωνα τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στην οικονομία.

Η Αυστρία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα καταγράφηκε νέο ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος έφτασε στους 41,2 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή Μπαντ Ντόιτς-Άλτενμπουργκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία GeoSphere Austria.

Η νέα αυτή επίδοση ξεπέρασε το ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα, όταν ο μετεωρολογικός σταθμός Βιέννης-Στάμερσντορφ είχε καταγράψει θερμοκρασία 41 βαθμών Κελσίου.

Οι ακραίες θερμοκρασίες έρχονται να προστεθούν σε έναν Ιούλιο που χαρακτηρίστηκε από έντονη ζέστη, παρατεταμένη ανομβρία και εκτεταμένη ξηρασία σε πολλές περιοχές της Αυστρίας, δημιουργώντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις τόσο στη γεωργία όσο και στους υδάτινους πόρους.

{https://x.com/AFP/status/2084632264478970362}

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι συνθήκες αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών και επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές.

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Η καθημερινότητα προσαρμόζεται στον καύσωνα

Η αφόρητη ζέστη έχει αλλάξει τους ρυθμούς ζωής στις πόλεις. Στη Βιέννη, οι εμπορικοί δρόμοι παραμένουν σχεδόν έρημοι κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, με την κίνηση να επιστρέφει μόνο μετά τη δύση του ήλιου, όταν οι θερμοκρασίες αρχίζουν να υποχωρούν.

«Ο ανεμιστήρας είναι η σωτηρία μας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μία 20χρονη πωλήτρια παγωτών, περιγράφοντας τις δύσκολες συνθήκες εργασίας κάτω από τον καυτό ήλιο. Όπως εξήγησε, οι περισσότεροι καταναλωτές αποφεύγουν να κυκλοφορήσουν τις μεσημεριανές ώρες και οι πωλήσεις αυξάνονται αισθητά μόνο το απόγευμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που η Αυστρία βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα. Τον Ιούνιο η χώρα κατέγραψε το ισχυρότερο κύμα καύσωνα που έχει σημειωθεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά μέσο όρο κατά 1,4 βαθμούς Κελσίου τα προηγούμενα ιστορικά υψηλά.

Οι συνεχείς καταρρίψεις ρεκόρ επιβεβαιώνουν την ένταση των ακραίων θερμικών επεισοδίων που επηρεάζουν ολοένα και συχνότερα την Κεντρική Ευρώπη.

Οι επιστήμονες συνδέουν την αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων με την κλιματική αλλαγή, η οποία ενισχύεται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Όπως επισημαίνουν, τα κύματα καύσωνα γίνονται πλέον πιο έντονα, διαρκούν περισσότερο και εμφανίζονται συχνότερα, επηρεάζοντας τόσο την ανθρώπινη υγεία όσο και τα φυσικά οικοσυστήματα και τις οικονομικές δραστηριότητες.