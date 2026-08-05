Επίσης αναμένεται η ενεργοποίηση ειδικού σχήματος ενίσχυσης «My Business Support» για τις επιχειρήσεις των συγκεκριμένων περιοχών που επλλήγησαν από τις φωτιές.

Ειδική στήριξη με τη μορφή pass για τις περιοχές που επλήγησαν από τος φωτιές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και το Αλεποχώρι ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το αρμόδιο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, για την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και την ταχύτερη ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης στις περιοχές του Πόρτο Γερμενού, της Ψάθας και του Αλεποχωρίου, αποφασίστηκε η δημιουργία ειδικού προγράμματος «pass» για την επόμενη τουριστική περίοδο.

Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της επισκεψιμότητας και η στήριξη της τοπικής οικονομίας των περιοχών που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές.

Επίσης, σχεδιάζεται η ενεργοποίηση ειδικού σχήματος ενίσχυσης «My Business Support» για τις επιχειρήσεις των συγκεκριμένων περιοχών, με βάση την αποτύπωση των οικονομικών απωλειών, που θα προκύψουν σε σύγκριση με αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών.

Άμεσες οικονομικές ενισχύσεις προς τους πληγέντες

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός Κρατικής Αρωγής για την άμεση οικονομική στήριξης των πολιτών, με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους και την ταχεία αντιμετώπιση των συνεπειών.

Συγκεκριμένα:

Α) Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών

Χορηγείται ποσό ύψους 600 ευρώ για πληγείσες κύριες κατοικίες.

Β) Επίδομα για απλές επισκευαστικές εργασίες ή/και αντικατάσταση οικοσκευής

Χορηγείται ποσό έως 6.000 ευρώ για πληγείσες κύριες κατοικίες, ενώ για δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%.

Τα δικαιολογητικά

Οι πολίτες υποβάλλουν αίτηση στον οικείο Δήμο, συνοδευόμενη από:

- το Δελτίο Αυτοψίας της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.,

- τα έντυπα Ε1 και Ε9 του τελευταίου φορολογικού έτους,

- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

- τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε περίπτωση αναπηρίας.

Μέτρα προσωρινής στέγασης των πληγέντων

Για τη στήριξη των πολιτών που αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις κύριες κατοικίες τους λόγω των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, έχει ενεργοποιηθεί το μέτρο της επιδότησης προσωρινής στέγασης. Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες ή χρήστες κύριων κατοικιών οι οποίες, μετά τον έλεγχο των κλιμακίων της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., έχουν χαρακτηριστεί ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση («κίτρινες») ή επικίνδυνες για χρήση («κόκκινες»).

Η προσωρινή στέγαση παρέχεται είτε μέσω επιδότησης ενοικίου για τη μίσθωση άλλης κατοικίας στην ίδια ή όμορη Περιφερειακή Ενότητα είτε μέσω επιδότησης συγκατοίκησης στην περίπτωση φιλοξενίας από άλλο πρόσωπο. Το ύψος της επιδότησης ενοικίου ανέρχεται σε 300 ευρώ τον μήνα για ένα άτομο και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε επιπλέον συνοικούντα, έως το ανώτατο ποσό των 500 ευρώ τον μήνα. Η επιδότηση συγκατοίκησης ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού της επιδότησης ενοικίου.

Στεγαστική συνδρομή για επισκευή και ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων

Παράλληλα με τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα προσωρινής στέγασης, ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές. Οι πληγέντες πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις για τη χρηματοδότηση εργασιών επισκευής ή, όπου απαιτείται, ανακατασκευής των κτηρίων τους.

Για τις περιπτώσεις ανακατασκευής προβλέπεται ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έως επιφάνεια 150 τετραγωνικών μέτρων. Επιπλέον, για ελαφρύτερες ζημιές που αφορούν αποκλειστικά μη φέροντα στοιχεία των κτηρίων, προβλέπεται η δυνατότητα ταχύτερης διαδικασίας επισκευής με εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, χωρίς απαίτηση εκπόνησης μελέτης μηχανικού.

Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τη στεγαστική συνδρομή θα λειτουργήσει ειδικός μηχανισμός ενημέρωσης των πληγέντων, ώστε οι πολίτες να έχουν σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα χρονικά περιθώρια υποβολής των αιτήσεών τους.

Έκτακτα μέτρα για επιχειρήσεις

Τα πρόσθετα μέτρα στήριξης για τις πληγείσες από τις φωτιές επιχειρήσειςστην περιοχή της Αττικοβοιωτίας κοινοποίησε το αρμόδιο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας.

Μεταξύ αυτών ορίζεται ως ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά δικαιούχο το ποσό των 500.000 ευρώ, αναστέλλεται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ενώ εφαρμόζεται και 3ετής απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ.

Μετά τη συνεδρίαση της, η αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής υλοποίησαν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των φωτιών. Στο πλαίσιο αυτό για τις επιχειρήσεις προβλέπονται τα εξής:

1. Στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Προβλέπεται επιχορήγηση σε ποσοστό 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, με ανώτατο όριο ενίσχυσης 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων, το όριο δύναται να αφορά έως δύο υποκαταστήματα.

2. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Για τους πιστοποιημένα πληγέντες προβλέπεται 6μηνη αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και ρυθμίσεων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, στο πλαίσιο των διαδικασιών κρατικής αρωγής.

3. Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Για τα πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα προβλέπεται 12μηνη αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

4. Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Οι πιστοποιημένα πληγείσες επιχειρήσεις, των οποίων οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές ζημιές που δεν επιτρέπουν την ασφαλή παροχή εργασίας, δύνανται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

5. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Προβλέπεται τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κτήρια και αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών.





