Παρά τις δηλώσεις υπουργών για πιθανή διερεύνηση, το υπουργείο διευκρινίζει ότι η υπόθεση Έπσταϊν στη Βρετανία δεν εξετάζεται «ενεργά».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Βρετανίας ξεκαθάρισε ότι δεν εξετάζει «ενεργά» το ενδεχόμενο διενέργειας δημόσιας έρευνας για τις δραστηριότητες του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν στη χώρα, παρά το γεγονός ότι το ενδεχόμενο αυτό ανακινήθηκε νωρίτερα από δύο κυβερνητικά στελέχη.

Η υφυπουργός αρμόδια για θέματα Θυμάτων, Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, δήλωσε στο BBC το βράδυ της Τρίτης ότι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, εξέταζε τη διεξαγωγή έρευνας μετά από συζητήσεις που είχε μαζί του και με τη γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, Αντόνια Ρομέο, κατά την επανατοποθέτησή της στο υπουργείο τον περασμένο μήνα.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας έρευνας το πρωί της Τετάρτης, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τζέικ Ρίτσαρντς, ανέφερε στο Sky News ότι ο πρωθυπουργός «θα το εξετάσει». Όπως δήλωσε ο ίδιος, «θα πάρει αναμφίβολα τον χρόνο του για να σκεφτεί την καλύτερη πορεία προς όφελος των θυμάτων, αλλά και για να διασφαλίσει ότι θα αντληθούν τα απαραίτητα μαθήματα, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ παρόμοια περιστατικά».

Ωστόσο, σε μεταγενέστερη δήλωση προς τους δημοσιογράφους το απόγευμα της Τετάρτης, εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης διευκρινισε τη θέση της κυβέρνησης: «Ο πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί να συναντηθεί με τα θύματα, αλλά η διεξαγωγή δημόσιας έρευνας δεν εξετάζεται ενεργά». Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι το υπουργείο «επανεξετάζει τι είναι εφικτό και θα εξετάσει όλες τις επιλογές για τη στήριξη των θυμάτων και των επιζώντων».

{https://x.com/hgpolicy/status/2084946474060726347}

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Η Ντέιβις-Τζόουνς, η οποία κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ ότι απέτυχε να ακούσει τα θύματα του κύκλου του Έπσταϊν, δήλωσε στην εκπομπή Newsnight του BBC ότι ο Μπέρναμ έχει ήδη συμφωνήσει να συναντήσει τα θύματα του διαβόητου χρηματιστή. «Εξετάζουμε το θέμα και αναθεωρούμε τι είναι εφικτό», ανέφερε. «Έχω λάβει διαβεβαιώσεις ότι ο πρωθυπουργός αντιμετωπίζει το ζήτημα πολύ σοβαρά. Θα συναντηθεί με τα θύματα και εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές, καθώς πλέον, ως πρωθυπουργός, έχει πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών για να καθορίσει τα επόμενα βήματα».

Υπενθυμίζεται ότι αποκαλυπτική έρευνα του BBC το περασμένο έτος έφερε στο φως ότι περίπου 90 πτήσεις που συνδέονταν με τον Έπσταϊν είχαν προσγειωθεί και απογειωθεί από βρετανικά αεροδρόμια, ορισμένες εκ των οποίων μετέφεραν εικαζόμενα θύματα βρετανικής καταγωγής.

Με πληροφορίες του Politico