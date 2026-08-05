Για «συνειδητή προσπάθεια δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων» κατηγορεί τον Άδωνι Γεωργιάδη η γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ.

Συνεχίζεται ο πόλεμος «αναρτήσεων» που έχει ξεσπάσει μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τα «πράσινα σπιτάκια» της ανακύκλωσης και τη γνωμοδότηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη.

Η Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ σε ανάρτησή της επικρίνει τον Άδωνι Γεωργιάδη κατηγορώντας τον για «συνειδητή προσπάθεια δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων από πλευράς του.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε δώσει διορία - η οποία έκτοτε έχει παρέλθει - στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για να του απαντήσει για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και το σχετικό βίντεο που είχε αναρτήσει στον λογαριασμό του, στο Instagram. Ο υπουργός Υγείας προχώρησε στην αποκάλυψη που είχε προαναγγείλει λέγοντας πως τη σχετική γνωμοδότηση είχε κάνει μέλος του ΠΑΣΟΚ.

«Προφανώς ο κ. Γεωργιάδης είτε δεν διάβασε το κείμενο της γνωμοδότησής μου, είτε το διάβασε και δεν το κατάλαβε, είτε το διάβασε, το κατάλαβε και επέλεξε να το παραποιήσει» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Κωνσταντίνα Γεωργάκη.

Σχολιάζει στη συνέχεια πως «η τελευταία εκδοχή είναι και η πιο προβληματική» Για να τον βοηθήσει όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η κ. Γεωργάκη σημειοώνει πως «η γνωμοδότησή μου, την οποία υπέγραψα τον Ιανουάριο του 2025, είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει ο τίτλος της: μία νομική γνωμοδότηση. Δεν αποτελεί πόρισμα «εμπειρογνώμονα» ότι «όλα έγιναν σωστά» στην υπόθεση της Texan, ούτε δικαστική απόφαση, ούτε διενεργεί η ίδια έλεγχο νομιμότητας οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης. Πολύ περισσότερο, δεν αποδίδει αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

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»Αρκεί να διαβάσει κανείς τις πρώτες σελίδες της. Εκεί διατυπώνονται με σαφήνεια τα νομικά ερωτήματα, στα οποία κλήθηκα να απαντήσω: ποια είναι τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και των ομάδων ελέγχου της, εάν η ΕΔΕΛ δεσμεύεται από τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδονται στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας δημόσιας σύμβασης και ποιες είναι οι έννομες συνέπειες μιας ενδεχόμενης μη συμμόρφωσής της προς αυτές».

Όπως αναφέρει στη συνέχεια η κ, Γεωργάκη η γνωμοδότησή της «απαντά αποκλειστικά στα παραπάνω νομικά ζητήματα. Αφετηρία της είναι ήδη εκδοθείσες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο προσυμβατικού ελέγχου και αντικείμενό της η ερμηνεία, υπό το πρίσμα του διοικητικού δικαίου, των εννόμων συνεπειών που απορρέουν από αυτές για την ΕΔΕΛ .»

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10243652288152523&id=1526253100&rdid=DFtNkJFRlP8SO00i}

Προσθέτει πως σε προηγουμενη ανάρτησή του «ο κ. Γεωργιάδης συγχέει, προφανώς σκοπίμως, τρία διαφορετικά πράγματα: την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την επιστημονική ερμηνεία μιας νομικής γνωμοδότησης και την πολιτική συζήτηση γύρω από τη σκοπιμότητα μιας συγκεκριμένης προμήθειας. Ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά αποκλειστικά στον έλεγχο της τήρησης των κανόνων νομιμότητας που διέπουν αμιγώς τη διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ασκεί δικαιοδοτική, αλλά αμιγώς διοικητική (ελεγκτική) λειτουργία. Δεν διεξάγει δίκη, δεν υποκαθίσταται στη δικαιοδοτική δικαιοδοσία των δικαστηρίων, ενώ οι αποφάσεις του δεν παράγουν δεδικασμένο. Στην ίδια κατεύθυνση, σε περιπτώσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξετάζει αν μια προμήθεια ήταν πολιτικά ή οικονομικά σκόπιμη ούτε αν αποτέλεσε την καλύτερη δυνατή επιλογή για το Δημόσιο. Αντίστοιχα, η γνωμοδότησή μου δεν κάνει τίποτε περισσότερο από το να αναλύει τις έννομες συνέπειες που, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, απορρέουν από μια τέτοια κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Διοίκηση.

»Για τον ίδιο λόγο, οι αναφορές σε ενδεχόμενη αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη των μελών της ΕΔΕΛ ή των ομάδων ελέγχου της δεν αποτελούν διαπίστωση ότι τέτοια ευθύνη υπάρχει ή όχι στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αποτελούν την απάντηση στο νομικό ερώτημα ποιες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες προβλέπει εν γένει η έννομη τάξη για τα πρόσωπα αυτά, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις.

»Εν προκειμένω, ο κ. Γεωργιάδης αποσιωπά τα ερωτήματα, στα οποία απαντά η γνωμοδότηση, ενώ απομονώνει ορισμένα συμπεράσματα και επιχειρεί να τους αποδώσει περιεχόμενο που δεν έχουν. Πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων, επικαλούμενος, μάλιστα, για τον σκοπό αυτό, όχι μόνο την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα, αλλά και την προηγούμενη ιδιότητά μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιότητα που είχα πάψει να διατηρώ πολύ πριν από τη σύνταξη της συγκεκριμένης γνωμοδότησης.

»Είναι, τέλος, ενδεικτικό της παραποίησης, στην οποία προβαίνει ο κ. Γεωργιάδης, ότι η ίδια η αρχή που μου ζήτησε τη γνωμοδότηση, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», δεν την εξέλαβε ποτέ ως δήθεν επιβεβαίωση ότι «όλα έγιναν σωστά» στην υπόθεση της Texan. Αντιθέτως, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διοικητικών ελέγχων τον Σεπτέμβριο του 2025 (εννέα μήνες μετά την σύνταξη της γνωμοδότησης), προχώρησε στην έκδοση των υπ’ αριθ. πρωτ. 166962/ΕΞ 2025/24.09.2025, 166963/ΕΞ 2025/24.09.2025 και 166964/ΕΞ 2025/24.09.2025 αποφάσεων ανάκτησης ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων σε βάρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αν η γνωμοδότηση είχε πράγματι το περιεχόμενο που της αποδίδει σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, η εξέλιξη αυτή θα ήταν ανεξήγητη.

»Εν προκειμένω, η πραγματική ουσία της υπόθεσης παραμένει αναλλοίωτη. Τα κρίσιμα ερωτήματα αφορούν στη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης προμήθειας και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος από οποιαδήποτε υπόνοια διασπάθισης δημοσίου χρήματος. Πρόκειται για ζητήματα, στα οποία ούτε ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ούτε, πολύ περισσότερο, μία νομική γνωμοδότηση που αναλύει τα σχετικά πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλούνται ή μπορούν να απαντήσουν. Αυτές τις απαντήσεις εξακολουθεί να τις οφείλει η Κυβέρνηση και, σε κάθε περίπτωση, θα της δώσει τελικώς η Δικαιοσύνη.

Η κ. Γεωργάκη καταλήγει στην ανάρτησή της αναφέροντας πως «αφού, πάντως, ο κ. Γεωργιάδης δείχνει τόσο έντονο ενδιαφέρον για τη νομική μου δουλειά, τον παραπέμπω ευχαρίστως και σε ένα ακόμη, πιο πρόσφατο επιστημονικό μου κείμενο σχετικά με την ανανέωση της θητείας των Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Πιστεύω πως θα του φανεί πιο χρήσιμο, εφόσον δεν αναλωθεί και αυτή τη φορά σε επιλεκτική ανάγνωση, όπως εν προκειμένω».

Γεωργιάδης: «Με τη γίδα στην πλάτη»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε νέα του ανάρτηση δεν απαντά, αρκείται στο να καλέσει τους χρηστες του Χ να «διαβάστε πώς είναι να γράφει κάποιος όταν τον έχουν πιάσει με την «γίδα στην πλάτη». Σημειώνει πως το «2025 χρονιά που έγινε Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ έκανε η κα Γεωργάκη την συγκεκριμένη γνωμοδότηση για το συγκεκριμένο θέμα» Σχολιάζει πως «τα Ελληνικά μου, πιστεύω και τα δικά σας είναι αρκετά για να καταλάβουνε τί ακριβώς έγραψε» σημειώνει και παραθετει ολόκληρη την ανάρτησή της κ. Γεωργάκη.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2085029169994297357}