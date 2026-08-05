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«Τώρα είναι δικό μας χρέος να σταθούμε δίπλα σας, να γίνουμε άλλος ένας κρίκος σε αυτή την αλυσίδα αλληλεγγύης για τη φροντίδα, την περίθαλψη και τη φιλοξενία των αγαπημένων μας φίλων», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στο Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων, που φιλοξενεί έκτακτο σταθμό υποδοχής και φροντίδας πυρόπληκτων ζώων, βρέθηκε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής υποδέχτηκαν ο Δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης, και εθελοντές της Dog’s Voice, της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων (ΖΕΜ) και του Αδέσποτου Παλμού.

Εκατοντάδες οικόσιτα και αδέσποτα σκυλιά διασώθηκαν από τα πύρινα μέτωπα και περιθάλπονται μέχρι να επιστρέψουν με ασφάλεια στους ιδιοκτήτες τους ή να υιοθετηθούν.

«Θέλησα να σας συγχαρώ από κοντά.

Παρακολουθώ το έργο σας, σε κάθε πυρκαγιά, σε κάθε φυσική καταστροφή, είστε εκεί για να μη μείνει κανένα πλάσμα αβοήθητο.

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Τώρα είναι δικό μας χρέος να σταθούμε δίπλα σας, να γίνουμε άλλος ένας κρίκος σε αυτή την αλυσίδα αλληλεγγύης για τη φροντίδα, την περίθαλψη και τη φιλοξενία των αγαπημένων μας φίλων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.