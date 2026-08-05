«Αντί να απαντήσει γιατί τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” στην Ελλάδα κόστισαν 300.000 ευρώ, αντί για 66.000 ευρώ όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, απλά για να προκαλέσει σύγχυση ισχυρίζεται ότι και οι άλλες εταιρείες είχαν κάνει παρόμοιες προσφορές», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς για τον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Ο κ. Γεωργιάδης, μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφει και τιμωρεί σαν να είναι ο δικαστής Ντρεντ, τώρα εμφανίζεται να εκπροσωπεί συμφέροντα εταιρειών», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς στον Real FM στον απόηχο των αναρτήσεων του υπουργού Υγείας για την υπόθεση.

«Και είδα ότι στην ουσία, αντί να απαντήσει γιατί τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” στην Ελλάδα κόστισαν 300.000 ευρώ, αντί για 66.000 ευρώ όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, απλά για να προκαλέσει σύγχυση ισχυρίζεται ότι και οι άλλες εταιρείες είχαν κάνει παρόμοιες προσφορές. Αυτό τι σημασία έχει;

Η κυβέρνηση μπορεί να απαντήσει άμεσα σε ένα πράγμα; Τι ενέργειες και τι πρωτοβουλίες πήρε για να κοστίσουν τα σπιτάκια ανακύκλωσης στον ελληνικό λαό αντίστοιχα με όσο κόστισαν στους Ευρωπαίους; Έκανε κάτι για να μην πληρώσουν πέντε και έξι φορές παραπάνω οι Έλληνες το κόστος αυτών των “σπιτιών ανακύκλωσης”; Αυτό πρέπει να απαντήσει ο υπουργός», συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν αρκεί ένα κράτος να διαχειρίζεται τις καταστροφές»

Στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών ανά την Ελλάδα, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε, αρχικά, πως «δεν αρκεί ένα κράτος να διαχειρίζεται τις καταστροφές, αλλά πρέπει και να τις προλαμβάνει», εκτιμώντας ότι «τα αποτελέσματα της πολιτικής της κυβέρνησης δεν δικαιώνουν τον πήχη τον οποίο έχει βάλει».

Στάθηκε στη μετριοπάθεια και την ευστοχία της κριτικής που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, καθώς «εμείς δεν επιλέγουμε ποτέ τη στιγμή της καταστροφής για να ρίξουμε ευθύνες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να μείνουμε σιωπηροί. Έχει επιλεγεί ένα αποτυχημένο μοντέλο “80% καταστολή, 20% πρόληψη” και πρέπει να πάμε στο 50-50 για να δούμε αποτελέσματα».

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Κάλεσε, παράλληλα, τον Πρωθυπουργό «να μας πει γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης η παράδοση 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Air Tractor για τα νησιά, η αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός 7 αεροσκαφών Canadair και η δημιουργία των 13 Περιφερειακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας.

Δεν αρκεί να έχεις αεροσκάφη, πρέπει να υπάρχει και η συντήρηση. Είδαμε φέτος υπήρχε αδυναμία εκμετάλλευσης του δυναμικού, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πτήσεις και οι ώρες πτήσεων. Άρα, θέλει μια διαφορετική πολιτική».

Επανέλαβε, δε, ότι η κλιματική κρίση «αποτελεί στοιχείο μιας νέας κανονικότητας, τη γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια και δεν μπορεί να αιφνιδιαζόμαστε. Άρα, δεν αρκεί να τρέχεις, αλλά πρέπει να τρέχεις αντίστοιχα με τις ανάγκες των καιρών. Και αυτό θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει».

Ο εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε, παράλληλα, την ανάγκη «να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημιώσεων και αποκατάστασης και να μην έχουμε τα προηγούμενα όπως στον Ντάνιελ, όπου υπάρχουν χωριά που έχει αποφασιστεί να μετεγκατασταθούν και δεν έχει μπει μία μπουλντόζα από το 2023. Εμείς λέμε η κυβέρνηση να μην τα λέει μόνο, αλλά να τα κάνει. Το αυτονόητο, δηλαδή».

«Οι “συμφωνίες κυρίων” μέχρι στιγμής δεν επιτυγχάνουν»

Εκτιμώντας τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της εθνικής συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, ο κ. Τσουκαλάς εξέφρασε τις αμφιβολίες του και τόνισε:

«Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα και τελικά αυτά δεν είχαν μακροπρόθεσμη απόδοση. Εμείς θεωρούμε ότι οι “συμφωνίες κυρίων” μέχρι στιγμής δεν επιτυγχάνουν. Όταν κάνεις μια τέτοια συμφωνία, είναι σαν να αναγνωρίζεις ότι υπάρχει αισχροκέρδεια και να προσπαθείς με παρακαλετά αυτό προσωρινά να αλλάξει. Μακάρι να διαψευστούμε».

Παρέθεσε, δε, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πραγματική μείωση των τιμών:

«Χρειάζεται μία ενιαία αρχή καταναλωτή, με συμμετοχή παραγωγού και καταναλωτή. Χρειάζεται πλαφόν ακόμα και στα διυλιστήρια. Χρειάζονται τιμολογήσεις και έλεγχος σε αυτές μεταξύ των πολυεθνικών, οι λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές, όπου η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κάτι. Να γίνεται έλεγχος, όχι μόνο στο ράφι, αλλά σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Έχουμε, επίσης, προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, προκειμένου αυτό να ελεγχθεί αν μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση τιμών. Η Κύπρος το έκανε και επιτυχημένα. Έλεγξε τις τιμές πριν, είχε ένα παρατηρητήριο, έλεγξε πώς είναι οι τιμές μετά και έβαλε πρόστιμα. Ό,τι προτείναμε και εμείς στο θέμα των ακτοπλοϊκών: ένα μόνιμο ψηφιακό παρατηρητήριο. Δεν το έκανε η κυβέρνηση, το κάναμε εμείς και θα δώσουμε και στη δημοσιότητα τα στοιχεία, τα οποία θα υπάρξουν μέσα από τη δουλειά μας».

Για το δημοσίευμα της «Εστίας»

Κληθείς να τοποθετηθεί επί του περίφημου δημοσιεύματος της εφημερίδας «Εστία», που αποτέλεσε προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για «ένα ακόμη επεισόδιο και καλοστημένο σίριαλ αποδόμησης του ΠΑΣΟΚ από συμφέροντα και από πολιτικούς αντιπάλους.

Ακριβώς επειδή γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος που έχει δημόσια πει ότι με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα ξανανοίξουν οι υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν τη δικαιοσύνη για σκάνδαλα αυτής της κυβέρνησης και που εκείνη προσπάθησε να θάψει.

Η εκτίμησή μου είναι ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια, διότι αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα η προσπάθεια να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ».