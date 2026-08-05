«Τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να διασφαλίσει πως τα σπιτάκια ανακύκλωσης θα κοστίσουν στους Έλληνες όσο κόστισαν στους υπόλοιπους Ευρωπαίους;», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Το αρμόδιο Υπουργείο σιωπά, ανέλαβε ξανά την υπεράσπιση ο Υπουργός «μπροστινός» των οικονομικών συμφερόντων. Τι έκανε η κυβέρνηση της ΝΔ για να διασφαλίσει πως τα σπιτάκια ανακύκλωσης θα κοστίσουν στους Έλληνες όσο στους υπόλοιπους Ευρωπαίους;», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, σε απάντηση του προς τον Άδωνι Γεωργιάδη, για τα όσα ανέφερε σε ανάρτησή του για την υπόθεση με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης.

«Ο κ. Γεωργιάδης κάνει πως δεν καταλαβαίνει και σκοπίμως προσπαθεί να μπερδέψει την κοινή γνώμη.

Κύριε Γεωργιάδη, για ακόμη μία φορά επιχειρείτε να αντικαταστήσετε την ουσία με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Προφανώς για να κρύψετε ευθύνες.

Η γνωμοδότηση στην οποία αναφέρεστε δεν αποτελεί ούτε πόρισμα για την υπόθεση Texan ούτε αξιολόγηση της νομιμότητας της συγκεκριμένης σύμβασης. Αρκεί να διαβάσει κανείς το ίδιο το κείμενο, αντί να απομονώνει -όπως εσείς- αποσπάσματα», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσθέτει: «Στη δεύτερη σελίδα της γνωμοδότησης διατυπώνονται ρητά τα ερωτήματα που ζητήθηκε να απαντηθούν: αν και κατά πόσο η ΕΔΕΛ δεσμεύεται από αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου, ποιες είναι οι αρμοδιότητές της, καθώς και ποιες είναι οι γενικές συνέπειες που προβλέπει το διοικητικό και ποινικό δίκαιο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των οργάνων της διοίκησης με δεσμευτικές δικαστικές κρίσεις. Όπως ξέρετε, το Ελεγκτικό Συνέδριο προβαίνει σε έλεγχο τυπικής και ουσιαστικής νομιμότητας , όχι σε έλεγχο σκοπιμότητας. Δεν κρίνει ούτε αξιολογεί αν μια σύμβαση είναι επωφελής για το δημόσιο συμφέρον, αποφαίνεται για το αν έχουν τηρηθεί οι προσυμβατικοί τύποι .

Αυτό ακριβώς πραγματεύεται η γνωμοδότηση: το γενικό νομικό πλαίσιο που απορρέει από την αρχή της νομιμότητας, τις αρμοδιότητες της ΕΔΕΛ και τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αναφορές σε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη δεν αποτελούν διαπίστωση ότι κάποιος υπέχει ή δεν υπέχει τέτοια ευθύνη στην υπόθεση Texan. Περιγράφουν το ισχύον νομικό καθεστώς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε νομική γνωμοδότηση που αναλύει τις έννομες συνέπειες πιθανών διοικητικών ενεργειών.

Εξίσου ανακριβής είναι και η προσπάθειά σας να εμφανίσετε τη γνωμοδότηση ως δήθεν επιβεβαίωση ότι «όλα έγιναν σωστά» στην ανάθεση προς την Texan. Η γνωμοδότηση δεν εξετάζει την ουσία της σύμβασης ούτε αποφαίνεται για τη νομιμότητα ή τη σκοπιμότητά της. Εξετάζει αποκλειστικά τις έννομες συνέπειες της συμμόρφωσης ή μη της διοίκησης προς αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρουσιάζετε ως «απόδειξη» τα συμπεράσματα μιας γνωμοδότησης, αποσιωπώντας τα ίδια τα ερωτήματα στα οποία αυτά απαντούν.

Η κοινωνία, όμως, δεν ενδιαφέρεται για επικοινωνιακές κατασκευές. Ενδιαφέρεται για το αν η κυβέρνηση διαχειρίστηκε δημόσιο χρήμα με διαφάνεια και νομιμότητα. Και αυτό δεν απαντάται με επιλεκτικές αναγνώσεις νομικών γνωμοδοτήσεων.

Προκαλεί εντύπωση πως αντί να απαντήσει στα ερωτήματα μας το αρμόδιο Υπουργείο, ανέλαβε ξανά την υπεράσπιση της εταιρείας ο γνωστός άνθρωπος για όλες τις βρώμικες δουλειές , ο Υπουργός «μπροστινός» των οικονομικών συμφερόντων.

Τα ερωτήματα είναι επίμονα και γυρεύουν απαντήσεις:

Τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να διασφαλίσει πως τα σπιτάκια ανακύκλωσης θα κοστίσουν στους Έλληνες όσο κόστισαν στους υπόλοιπους Ευρωπαίους;

Γιατί στην Ελλάδα κόστισαν πέντε φορές παραπάνω;

Γιατί δεν υπερασπίστηκε το δημόσιο συμφέρον η κυβέρνηση;

Ποιοι κέρδισαν από αυτή τη σύμβαση;

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις».